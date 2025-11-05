Festejo bajo sangre y ataque en video: un hombre fue asesinado cuando celebraba su jubilación

Un hombre de 69 años fue asesinado de un disparo cuando se encontraba en pleno festejo de su jubilación. Raúl Alfredo Scherer fue muerto mientras celebraba haberse jubilado, al mismo tiempo que también festejaba el cumpleaños de su sobrino.
El hecho ocurrió el domingo en la madrugada cuando Hernán Morales, de 29 años, llegó al domicilio de la víctima con una escopeta y lo mató de un disparo, mientras otros asistentes intentaban echarlo del lugar.
Morales, que ya contaba con denuncias por violencia de género, ingresó en el hogar de Scherer, ante 200 personas, en la zona rural de Dos Hermanas, Gualeguaychú, Entre Ríos, donde se habían reunido familiares, amigos y vecinos de los agasajados.
Es que el asesino, con unas copas de más, había tenido un entredicho y la víctima lo echó del lugar para continuar con la celebración, sin embargo, el acusado fue a un establecimiento rural y tomó dos armas, entre ellas, una escopeta y una carabina.
Tras un forcejeo con el jubilado, el asesino le disparó en la ingle y salió de la escena golpeado por los testigos que, a su vez, intentaron auxiliar a la víctima que terminó en el Hospital San Isidro Labrador de Larroque donde falleció sin alcanzar la atención médica, a causa de un shock hipovolémico hemorrágico y falla renal multiorgánica.
El agresor quedó detenido luego de haber sido custodiado en el Hospital Centenario de Gualeguaychú a causa de los golpes recibidos y, aunque continúan las investigaciones, podría ser imputado por homicidio agravado.
El pedido de justicia por parte de la esposa
Estela, la esposa del hombre asesinado, se mostró esperanzada de que haya justicia. Con todo el dolor por la pérdida, aseguró: "Confío en que se va a hacer justicia", remarcó Estela, la viuda de Raúl Alfredo Scherer, de 63 años", en diálogo con Telenoche.
“Él se quería llevar al nenito y como empezó la discusión con la exmujer, mi esposo le pidió que se fuera”, relató la viuda, que aseguró que el hombre se fue, pero amenazó con que las cosas no iban a quedarse así.
Pocos minutos después, el agresor volvió armado con una escopeta y comenzó a amenazar y apuntar a las personas. En un intento por detenerlo, Scherer forcejeó con él para quitarle el arma, pero en medio de la pelea, el agresor le disparó en la ingle, herida que le terminó provocando la muerte.