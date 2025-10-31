Investigan el asesinato de un hombre hallado con un cinturón en el cuello: la pista de los cabellos rubios

Mujer policía en Mendoza El asesinato fue descubierto por la cuñada de la víctima en Las Heras. Imagen ilustrativa.

Allí vivía hacía un tiempo Daniel Ríos, de 44 años. En la mañana del jueves su cuñada, de 49 años, fue hasta la casa, y luego de golpear varias veces se preocupó por no tener ninguna respuesta.

Ese fue el momento en el que se dio cuenta de que la puerta estaba sin llave e ingresó. Se encontró con Ríos tendido en el suelo inconsciente y llamó al 911.

Investigan el asesinato de un hombre en Las Heras

La Policía llegó al lugar y confirmó que el hombre no tenía signos vitales. Rápidamente comenzó a trabajar en el caso la Unidad de Homicidios y Científica para resguardar la escena y buscar indicios.

Mientras, algunos testigos señalaron que en la madrugada visto llegar a Ríos junto a una mujer y detallaron que cerca de las 3 del jueves se escucharon ruidos y voces, posiblemente como una pelea.

Mientras los pesquisas tratan de determinar quién es esa mujer que lo habría visto vivo por última vez. Científica determinó que la víctima del asesinato tenía marcas de golpes en su cara y en el pecho, pero la causa de muerte habría sido por asfixia debido al cinturón ajustado que tenía colocado en su cuello.