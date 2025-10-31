Un hombre fue encontrado asesinado en un departamento de Las Heras. Su cuñada fue quien encontró el cuerpo y llamó a la Policía. Constataron que la víctima tenía marcas de golpes en su cara, pero lo que más llamó la atención fue el cinturón que rodeaba su cuello. Además tenía cabellos rubios en una de sus manos que serían de una mujer.
Investigan el asesinato de un hombre hallado con un cinturón en el cuello: la pista de los cabellos rubios
La víctima fue encontrada por su cuñada, quien fue a buscarlo a su casa en Las Heras. Tenía un cinturón en su cuello y los pesquisas investigan el asesinato
El hallazgo del cuerpo ocurrió en un departamento en el barrio Portal Algarrobal, de Las Heras, alrededor de las 8.30 del jueves.
La Policía busca a una mujer quien sería la última persona que lo vio con vida.
Allí vivía hacía un tiempo Daniel Ríos, de 44 años. En la mañana del jueves su cuñada, de 49 años, fue hasta la casa, y luego de golpear varias veces se preocupó por no tener ninguna respuesta.
Ese fue el momento en el que se dio cuenta de que la puerta estaba sin llave e ingresó. Se encontró con Ríos tendido en el suelo inconsciente y llamó al 911.
Investigan el asesinato de un hombre en Las Heras
La Policía llegó al lugar y confirmó que el hombre no tenía signos vitales. Rápidamente comenzó a trabajar en el caso la Unidad de Homicidios y Científica para resguardar la escena y buscar indicios.
Mientras, algunos testigos señalaron que en la madrugada visto llegar a Ríos junto a una mujer y detallaron que cerca de las 3 del jueves se escucharon ruidos y voces, posiblemente como una pelea.
Mientras los pesquisas tratan de determinar quién es esa mujer que lo habría visto vivo por última vez. Científica determinó que la víctima del asesinato tenía marcas de golpes en su cara y en el pecho, pero la causa de muerte habría sido por asfixia debido al cinturón ajustado que tenía colocado en su cuello.