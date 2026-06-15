Accidente fatal: hacía puenting pero la arrojaron sin la soga desde 40 metros

Embed Difícil de ver



Tragedia en Brasil: una mujer de 21 años fue lanzada en un salto de puenting en São Paulo desde una altura de 40 metros, y solo después se descubrió que los operadores habían olvidado sujetarla al arnés.



Su muerte fue declarada en el lugar. Seis personas han… pic.twitter.com/FBQzqwOoOW — Isaac (@isaacrrr7) June 13, 2026

El trágico accidente en Brasil

Según videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales, se observa cómo los organizadores sujetan a Maria Eduarda en posición horizontal con los brazos en cruz y casco protector antes de lanzarla. En el suelo de la plataforma queda visible la cuerda enrollada sin fijar.

Momentos después del salto, se escuchan gritos de los presentes alertando: “¡Gente, la cuerda!”. La joven cayó en caída libre y murió instantáneamente por politraumatismo al impactar contra el suelo. Su novio, quien presenció el hecho, colapsó en shock en el mismo puente.

Embed Tragis banget.

Cewek, 21 th, di Brasil tewas gara² kelalaian fatal instruktur pas mau ekstrem rope jump di Jembatan Skeleton, Limeira (13/6). Parahnya, instruktur diduga lupa pasang tali pengaman ke tubuh korban, tapi korban langsung "dilempar" gitu aja dari jembatan setinggi… pic.twitter.com/hPr88s83V8 — TaufikTM (@taufik_q) June 14, 2026

La Policía de Brasil intervino de inmediato y detuvo a 6 personas vinculadas a la organización de la actividad, entre instructores y responsables. Tres de ellos enfrentan cargos preliminares por homicidio culposo (por negligencia). Las autoridades investigan fallos graves en los protocolos de seguridad, como la ausencia de verificación doble del equipo y la falta de anclaje correcto antes de cualquier lanzamiento.

El puente, conocido también como Ponte do Esqueleto, es un punto frecuente para saltos pendulares, aunque no siempre cuenta con la regulación estricta de sitios profesionales.

Autoridades de Brasil han anunciado revisiones a permisos de operación en sitios como el Puente del Esqueleto, con el fin de evitar que otro accidente vuelva a cobrarse vidas.