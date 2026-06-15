El sábado pasado, un trágico accidente durante una actividad de puenting conmocionó a Brasil y al mundo. Una joven de 21 años que practicaba la actividad murió cuando la arrojaron desde 40 metros pero sin la soga, el elemento de seguridad clave de esa disciplina.
Accidente fatal: hacía puenting pero la arrojaron sin la soga desde 40 metros
El accidente se cobró la vida de una joven de 21 años en la presencia de su novio que también estaba en el lugar
Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, profesora de Educación Física, perdió la vida al caer desde aproximadamente 40 metros de altura en el Puente del Esqueleto, ubicado en Limeira, un sitio turístico popular para deportes de aventura.
La víctima participaba en una experiencia organizada por una empresa brasilera privada llamada Entre Cordas cuando dos instructores la levantaron y la arrojaron al vacío sin que la cuerda principal de seguridad estuviera conectada a su arnés.
El trágico accidente en Brasil
Según videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales, se observa cómo los organizadores sujetan a Maria Eduarda en posición horizontal con los brazos en cruz y casco protector antes de lanzarla. En el suelo de la plataforma queda visible la cuerda enrollada sin fijar.
Momentos después del salto, se escuchan gritos de los presentes alertando: “¡Gente, la cuerda!”. La joven cayó en caída libre y murió instantáneamente por politraumatismo al impactar contra el suelo. Su novio, quien presenció el hecho, colapsó en shock en el mismo puente.
La Policía de Brasil intervino de inmediato y detuvo a 6 personas vinculadas a la organización de la actividad, entre instructores y responsables. Tres de ellos enfrentan cargos preliminares por homicidio culposo (por negligencia). Las autoridades investigan fallos graves en los protocolos de seguridad, como la ausencia de verificación doble del equipo y la falta de anclaje correcto antes de cualquier lanzamiento.
El puente, conocido también como Ponte do Esqueleto, es un punto frecuente para saltos pendulares, aunque no siempre cuenta con la regulación estricta de sitios profesionales.
Autoridades de Brasil han anunciado revisiones a permisos de operación en sitios como el Puente del Esqueleto, con el fin de evitar que otro accidente vuelva a cobrarse vidas.