Un joven de 20 años que circulaba en su moto antes del amanecer de este lunes, provocó un accidente en Costanera y calle Saavedra, de Guaymallén, donde chocó con un auto. Cuando le hicieron el test de alcoholemia el resultado sorprendió a todos ya que superó 7 veces los 0,2 gramos de alcohol en sangre que permite la Ley de Tránsito para motociclistas.
Un motociclista provocó un accidente y manejaba con 7 veces más de alcohol que lo permitido
El accidente ocurrió en Guaymallén cuando el motociclista habría cruzado en rojo y chocó con un auto. La alcoholemia fue muy alta. No hubo heridos
El accidente ocurrió a las 6.50 de este lunes cuando el motociclista de 20 años circulaba en una Hero GS200 por calle Costanera hacia el norte. Por el puente de calle Saavedra dobló el conductor de un Nissan Sentra y tomó hacia la Costanera también hacia el norte.
En ese momento fue cuando el joven motociclista impactó con el auto. Pese al accidente, los dos hombres estaban sin heridas de consideración.
El accidente que terminó con una alcoholemia positiva
Según la información del Ministerio de Seguridad, el motociclista habría cruzado con el semáforo en rojo, pero según el joven de 20 años el semáforo estaba en amarillo.
De todas formas, tras el accidente, les hicieron un test de alcoholemia a los dos conductores, los cuales dieron negativo para quien circulaba en el auto, pero positivo para el motociclista, quien tenía 1,67 gramos de alcohol en sangre, lo que representa 7 veces más de los 0,2 gramos de alcohol en sangre permitidos por la Ley de Tránsito de Mendoza.
Al joven le sacaron su licencia de conducir, la moto, y le aplicaron la multa correspondiente.