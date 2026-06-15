Un motociclista provocó un accidente y manejaba con 7 veces más de alcohol que lo permitido

Test de Alcoholemia.jpeg El test de alcoholemia al conductor de la moto dio 7 veces más que lo permitido por ley. Imagen ilustrativa.

El accidente que terminó con una alcoholemia positiva

Según la información del Ministerio de Seguridad, el motociclista habría cruzado con el semáforo en rojo, pero según el joven de 20 años el semáforo estaba en amarillo.

De todas formas, tras el accidente, les hicieron un test de alcoholemia a los dos conductores, los cuales dieron negativo para quien circulaba en el auto, pero positivo para el motociclista, quien tenía 1,67 gramos de alcohol en sangre, lo que representa 7 veces más de los 0,2 gramos de alcohol en sangre permitidos por la Ley de Tránsito de Mendoza.

Al joven le sacaron su licencia de conducir, la moto, y le aplicaron la multa correspondiente.