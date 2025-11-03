Rodrigo Federico Salafia tenía 24 años. Era empleado de seguridad y se desempeñaba en el Hospital Perrupato de San Martín. Como a otros tantos guardias en lugares así, su trabajo no consistía en solo vigilar, sino también en ayudar a las personas que acudían allí cada día. El destino quiso que aquellos que lo veían todos los días, lo vieran llegar sin vida el viernes, tras ser asesinado por un expolicía durante una discusión.
"Qué tristeza, por Dios": el conmovedor adiós al joven trabajador del Hospital Perrupato asesinado por un expolicía
Rodrigo Salafia tenía 24 años, trabajaba en el Hospital Perrupato y era conocido por su amabilidad y solidaridad. Fue asesinado por un expolicía
¿El homicida? Según las fuentes policiales, su nombre es Gonzalo Emanuel Ferreyra Domínguez. Tiene 39 años. Fue policía, pero lo exoneraron hace un tiempo. También, hace bastante, tenía un problema con Rodrigo Salafia y por eso discutieron. Finalmente, el ex uniformado sacó un arma y le disparó tres veces en el pecho. Luego, huyó en bicicleta. Ocurrió en la calle San Juan, casi Bonnano, de San Martín.
El joven de 24 años intentó resistir. Fue trasladado por los vecinos que, desesperados, lo subieron a un auto particular para llevarlo al Hospital Perrupato. Pero el cuerpo de Rodrigo Salafia no resistió las heridas y llegó sin vida, ante el dolor de los vecinos y de los miembros del hospital que lo iban reconociendo.
La despedida del Hospital Perrupato y de los amigos de Rodrigo Salafia por su muerte
"Con inmenso dolor lamentamos el fallecimiento de nuestro compañero Rodrigo Salafia. Rodrigo se desempeñaba como trabajador de la empresa de seguridad. Hacía dos meses aproximadamente que prestaba servicios en nuestra institución", señaló el Hospital Perrupato.
Sin embargo, los mensajes en las redes sociales que conmovieron fueron aquellos que lo conocían desde hace tiempo y los de las personas que lo vieron por pocos minutos y a los que les había quedado grabado en su mente por algún gesto.
"Era buena persona y muy servicial en el hospital", "No me olvido más que lo vi cargando un anciano enfermo en una camioneta, noté que era una gran persona, siempre predispuesta, lo veías ayudando a los pacientes", "Era un buen muchacho", "Siempre sonriendo, tu luz brilla donde estés compañero", "La verdad quiero recordarte como ese chico predispuesto en todo, y recordar cuando te disfrazaste de payaso para el día del niño en nuestro comedor", fueron algunos de los mensajes que le dedicaron a Rodrigo Salafia por su muerte, la que sin dudas, marcó a muchas personas.