"Qué tristeza, por Dios": el conmovedor adiós al joven trabajador del Hospital Perrupato asesinado por un expolicía

La despedida del Hospital Perrupato y de los amigos de Rodrigo Salafia por su muerte

"Con inmenso dolor lamentamos el fallecimiento de nuestro compañero Rodrigo Salafia. Rodrigo se desempeñaba como trabajador de la empresa de seguridad. Hacía dos meses aproximadamente que prestaba servicios en nuestra institución", señaló el Hospital Perrupato.

image

Sin embargo, los mensajes en las redes sociales que conmovieron fueron aquellos que lo conocían desde hace tiempo y los de las personas que lo vieron por pocos minutos y a los que les había quedado grabado en su mente por algún gesto.

"Era buena persona y muy servicial en el hospital", "No me olvido más que lo vi cargando un anciano enfermo en una camioneta, noté que era una gran persona, siempre predispuesta, lo veías ayudando a los pacientes", "Era un buen muchacho", "Siempre sonriendo, tu luz brilla donde estés compañero", "La verdad quiero recordarte como ese chico predispuesto en todo, y recordar cuando te disfrazaste de payaso para el día del niño en nuestro comedor", fueron algunos de los mensajes que le dedicaron a Rodrigo Salafia por su muerte, la que sin dudas, marcó a muchas personas.