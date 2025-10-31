Un joven fue asesinado de 3 disparos en el pecho y buscan a un expolicía como el presunto agresor

Policía móviles Seguridad El crimen en San Martín ocurrió este viernes y la Policía busca al agresor que huyó en bicicleta. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

En un momento determinado, el expolicía sacó un arma y el joven le dijo que le disparara, lo cual terminó concretando en reiteradas oportunidades.

El asesinato en San Martín

El homicidio en San Martín fue reportado a la línea de emergencias 911, donde un testigo informó que tras escuchar varias detonaciones observó a una persona tirada en el suelo.

Al arribar personal policial, constató que había un hombre con tres disparos en el tórax, por lo que se solicitó una ambulancia del SEC. Como el servicio estaba demorado, el herido fue trasladado en una movilidad de Tres Porteñas hasta el hospital Perrupato, donde ingresó sin vida.

El uniformado, de 39 años, huyó en bicicleta sin dejar rastros y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad del departamento del Este. De hecho, cerca de las 22 se realizó un allanamiento en su propiedad para tratar de encontrar indicios del crimen.

En el caso, intervino la Oficina Fiscal de San Martín.