Un joven fue asesinado de 3 disparos en el pecho y buscan a un expolicía como el presunto agresor

Un joven de 25 años recibió este viernes 3 disparos en el pecho de parte de una persona que escapó. El hecho ocurrió en el distrito Chapanay, en el norte de San Martín, según informó el corresponsal de Canal 7, Oscar Campi, en el noticiero de la noche. Se busca a un expolicía, quien sería el autor del asesinato.
Una de las hipótesis de este crimen es que se trataría de un ajuste de cuentas tras una discusión entre vecinos.
El hecho de sangre ocurrió alrededor de las 20 frente a la casa del agresor, quien se cruzó de vereda e interceptó a la víctima que venía caminando junto a su hermano por calle San Juan casi llegando a Bonano, de acuerdo al reporte policial. Allí fue cuando comenzó la pelea por problemas de vieja data.
En un momento determinado, el expolicía sacó un arma y el joven le dijo que le disparara, lo cual terminó concretando en reiteradas oportunidades.
El homicidio en San Martín fue reportado a la línea de emergencias 911, donde un testigo informó que tras escuchar varias detonaciones observó a una persona tirada en el suelo.
Al arribar personal policial, constató que había un hombre con tres disparos en el tórax, por lo que se solicitó una ambulancia del SEC. Como el servicio estaba demorado, el herido fue trasladado en una movilidad de Tres Porteñas hasta el hospital Perrupato, donde ingresó sin vida.
El uniformado, de 39 años, huyó en bicicleta sin dejar rastros y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad del departamento del Este. De hecho, cerca de las 22 se realizó un allanamiento en su propiedad para tratar de encontrar indicios del crimen.
En el caso, intervino la Oficina Fiscal de San Martín.