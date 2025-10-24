Un vecino rescató a una nena de 3 años que cayó a un canal de riego en San Martín

Un vecino de Ingeniero Giagnoni -en San Martín- rescató a una niña de 3 años que cayó a un canal de riego cuando jugaba con sus primos, apenas unos años más grande que ella. La pequeña está internada en el Hospital Notti en terapia intensiva y su cuadro es delicado.
Alertado por los gritos de los primos de la víctima, un lugareño no dudó en arrojarse al canal, que estaba con bastante caudal y logró sacarla del agua.
Gracias a su valentía y al rápido accionar, la nena fue trasladada al nosocomio local y luego se la derivó al Notti donde su pronóstico es reservado, pero está estabilizada.
La pequeña llegó con signos vitales muy débiles, tras caer a un canal, ubicado a la vera de la Ruta 50.
Jornada de calor agobiante en Mendoza
Este jueves se registró un evento de Zonda en el sur, pero las altas temperaturas se sintieron en todo el Gran Mendoza.
El calor agobiante y circunstancias que se están estudiando, confluyeron en el accidente que sufrió la niña que no llegaba a hacer pie en el canal de riego.
Luego de haber sido rescatada, la tía de la nena llamó a emergencias y primero fue asistida en el hospital de San Martín, pero producto de la gravedad de su cuadro se la derivó al Notti.
Su estado es delicado, pero continúa estable, según indicaron desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza.