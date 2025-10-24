Un vecino rescató a una nena de 3 años que cayó a un canal de riego en San Martín

accidente camión carne acceso este ambulancia herido La nena fue derivada desde el hospital de San Martín al Notti. (Imagen ilustrativa).

La pequeña llegó con signos vitales muy débiles, tras caer a un canal, ubicado a la vera de la Ruta 50.

Jornada de calor agobiante en Mendoza

Este jueves se registró un evento de Zonda en el sur, pero las altas temperaturas se sintieron en todo el Gran Mendoza.

El calor agobiante y circunstancias que se están estudiando, confluyeron en el accidente que sufrió la niña que no llegaba a hacer pie en el canal de riego.

Luego de haber sido rescatada, la tía de la nena llamó a emergencias y primero fue asistida en el hospital de San Martín, pero producto de la gravedad de su cuadro se la derivó al Notti.

Su estado es delicado, pero continúa estable, según indicaron desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza.