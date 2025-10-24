"Por favor, sácame de esto": el desgarrador pedido de una niña a su mamá tras confesarle ser abusada por su papá

La víctima le dijo sobre sus temores a una amiga del colegio, hasta que le detalló que su padre abusaba de ella. La otra nena fue quien le insistió que tenía que avisarle a su madre, que tenía que salir de ahí ya que eso que vivía "no era normal".

Y así fue como en la madrugada del 28 de septiembre pasado la mujer recibió un mensaje de WhatsApp de su hija, por el cual le contó una realidad que ella desconocía por completo, y le pedía: "Yo solo quiero vivir mi vida bien con vos".

A pesar del impacto de una situación totalmente inesperada para ella, fue directo a hacer la denuncia, la que derivó en un operativo para sacar a sus hijos de la casa de su ex pareja y padre de los chicos, quien además quedó detenido.

Ocho años de abuso sexual resumidos en un mensaje de WhatsApp

"Te quería decir algo que nunca me animé a decirte", comenzaba el mensaje que fue enviado alrededor de la 1 del domingo 28 de septiembre, y que la mujer leyó en la mañana.

"Desde que tengo memoria mi papá nos maltrata. Nos pega cachetazos, patadas, nos zamarrea, etc. También nos insulta, nos dice inútiles, boludos, chotos, pelotudos, retrasados, que no lo queremos, que no servimos para nada, y muuuuchas cosas más", detalló la chica de 12 años a su madre.

Siguió: "Además, cuando yo tenía 4 años me dijo que él se sentía muy solo y que si yo lo podía ayudar, y claro, como no una niña chiquita no va a ayudar a su papá. Terminó abusando de mí, y no puedo decirle que ya no quiero que haga eso después de tantos años de fingir que me gustaba. También nos obliga a jugar con a la computadora y quedarnos hasta tarde, y después de eso me abusa".

abuso infantil maltrato La nena le contó a su madre que era víctima de abuso sexual por un mensaje de WhatsApp, el cual forma parte del expediente. Imagen ilustrativa.

La madre de los chicos entró en pánico, y no podía seguir con el resto del mensaje. Nunca se imaginó esta situación, ya que los abusos no repercutieron ni siquiera en el colegio, donde es primera escolta de la bandera nacional. Le pidió a su pareja actual que terminara de leerlo.

"Yo solo quiero poder vivir mi vida bien con vos. Ya pasé mal mi infancia, quiero pasar bien mi adolescencia. Siempre lloro cuando pienso en lo feliz que podría ser viviendo con vos y solo el miedo a que mi papá me haga algo me frena. Desde las vacaciones de invierno he querido escaparme para ir con vos", añadió.

"Mami, ya no quiero pasar más tiempo con mi papá, no estar obligada a comer hasta el punto de querer vomitar, quiero dormir, no quiero que me toquen, quiero ser niña, quiero vivir bien", y el mensaje terminó con un pedido puntual: "Porfi, no le digas nada de esto, solo quiero irme con vos mami, por favor sácame de esto".

Lo detuvieron e imputaron por abuso sexual

Cuando la mujer terminó de hacer la denuncia, se montó un operativo para sacar a la chica de 12 años y a su hermano de 15 años de la casa en la que vivían con su padre. Personal del ETI también fue parte del proceso ocurrido ese domingo 28 de septiembre en la mañana.

Cuando iban hacia la casa de Luján, la madre de la víctima le mandó un mensaje a su ex suegro, para que estuviese presente en la casa y tratar de evitar cualquier tipo de resistencia: "Él respeta mucho a su padre".

Minutos después recibe un nuevo mensaje de su hija, quien le dijo que había llegado su abuelo y le preguntó a su padre qué pasaba por el mensaje que ella había enviado. "Mamá ¿por qué le dijiste? Ayudame, hacé algo, vení a buscarme. ¿Qué me va a hacer ahora que se enteró?". Además, la víctima le dijo que se había encerrado en el baño y que tenía mucho miedo de salir.

Polo Judicial.jpg Desde su detención tras la denuncia por abuso sexual, el hombre permanece preso en el penal San Felipe. Imagen ilustrativa.

La madre de la víctima intentó tranquilizarla y le respondió que ella estaba afuera de su casa con la Policía, que se quedara tranquila que ya no le iba a pasar más nada.

La Policía detuvo al hombre y los 2 chicos fueron sacados de la casa para irse con su madre. La joven fue trasladada al Hospital Notti, donde la asistieron, y confirmaron que había evidencia física de haber sido abusada durante un tiempo.

Mientras, confirmaron que el denunciado no tiene antecedentes y que durante muchos años para YPF debido a que es ingeniero. Por las pruebas que reunió el fiscal de Delitos contra la integridad sexual Darío Nora, incluido el mensaje de la víctima a su madre, fue imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y convivencia en forma reiterada.

El gran temor que tiene la madre de la víctima de abuso sexual es que el hombre consiga la prisión domiciliaria y siga, de alguna manera, con amenazas y atemorizando a sus hijos, quienes luego de todo lo vivido y una vez con su madre, revelaron más detalles sobre los maltratos por parte de su padre.