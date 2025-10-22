Dos mujeres fueron detenidas por vender videos sexuales de una niña de 3 años

Días atrás, la Fiscalía de Ciberdelitos y la División de Delitos Sexuales de la Policía de Misiones encabezaron un operativo en el barrio Rocamora, donde secuestraron celulares, ropa de chicos y otros elementos clave para la causa.

En las últimas horas, ambas mujeres fueron indagadas por el juez de Instrucción N.º 7, Miguel Mattos, quien resolvió mantener la imputación luego de analizar la carga de la prueba.

Todo empezó con una denuncia por violencia familiar presentada por la expareja de la mujer más joven, presunto padre de la víctima.

El Juzgado de Violencia Familiar N.º 1 intervino de inmediato y derivó el caso a la Justicia Penal, que abrió una investigación por explotación sexual infantil.

“Llega a la Fiscalía la denuncia de una persona del círculo íntimo, donde se manifiesta que vendían contenido de explotación sexual infantil. A partir de eso se inicia la investigación, se corroboran los datos y se ordena el allanamiento y la detención”, detalló el fiscal Juan Pablo Espeche, a cargo de la investigación.

abuso1 Detenidas. Madre y abuela de una niña de 3 años, vendían contenidos sexuales de la menor.

Con el avance de la causa, se probó que la madre vendía videos de su propia hija a desconocidos y utilizaba una billetera virtual para recibir los pagos.

La abuela de la nena también vivía en la casa y quedó bajo investigación por su posible participación en la maniobra.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró tres teléfonos celulares, prendas infantiles y otros objetos que coinciden con los elementos vistos en los videos. Todo fue remitido a la Dirección Policía Científica para su peritaje técnico.

En la casa también había otras dos menores, que fueron trasladadas al Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia para su evaluación médica.

Fuente: tn.com.ar