Las palabras de Julieta Silva y su exesposo en la audiencia donde ella fue condenada por lesiones leves

Julieta Silva.jpg Es la segunda condena que recibe Julieta Silva.

Qué dijeron Julieta Silva y Lucas Giménez

Antes de que el juez Claudio Gil dicte la sentencia y luego de escuchar la acusación del fiscal de San Rafael Fabricio Sidoti, se les dio la posibilidad de hablar tanto a Julieta Silva como a Lucas Giménez. Para destrabar la situación era clave que ambos estuvieran conformes con el acuerdo y así lo manifestaron.

Julieta Silva afirmó: "Estoy de acuerdo justamente para terminar con este tema. Es por el cuidado de toda mi familia y por el bienestar de todo. Me hago responsable por eso".

julieta silva 4.jpg Julieta Silva y Lucas Giménez estaban casados y tienen una hija de 2 años.

Julieta Silva se refirió a las lesiones por las que fue condenada: "Reconozco que esa discusión existió. Pero no lo lastimé con intención de pegarle, sino que quería quitarle el teléfono celular. Puede ser que en esa discusión le haya provocado algún raspón o algo así. Lo reconozco".

En tanto que Lucas Giménez también se mostró de acuerdo "por la sanidad psicológica de todas las partes. Para lo más conveniente".

Según manifestó la abogada de Julieta Silva, Agostina Torti -del estudio jurídico del mediático letrado Roberto Castillo-, mantendrá la prisión domiciliaria y probablemente en un futuro pedirán permiso para salidas temporales por el hijo de 2 años que ambos protagonistas tienen en común.