Julieta Silva (37) estará hasta mediados del año que viene en prisión domiciliaria. Así lo dictó un juez tras un acuerdo entre la mujer de San Rafael, su exesposo y la Fiscalía que investigó la causa por lesiones contra la mujer. En esa audiencia judicial, la víctima y el victimario se mostraron de acuerdo en resolver el litigio por esta vía.
Las palabras de Julieta Silva y su exesposo en la audiencia donde ella fue condenada por lesiones leves
Tanto Julieta Silva (37) como Lucas Giménez (42) hablaron en la audiencia donde se dictó la sentencia y se mostraron de acuerdo con el juicio abreviado
Desde el 24 de julio pasado que Julieta Silva está privada de su libertad -unos días en el penal y luego con arresto domiciliario-. Fue tras una denuncia que luego fue ampliando su entonces esposo, Lucas Adrián Giménez (42). Ese pleito, llegó a su punto final este miércoles con una condena a 9 meses de prisión por lesiones leves agravadas por el vínculo.
En el juicio abreviado las partes acordaron que Julieta Silva sea sobreseída de otros delitos -privación ilegítima de la libertad, desobediencia judicial y amenazas-, así como también que mantenga el estado de prisión domiciliaria hasta que cumpla su pena, el próximo 24 de abril. Deberá cumplirla en su totalidad ya que se declaró su reincidencia -tenía la condena anterior por atropellar y matar a Genaro Fortunato en 2017- y porque la sentencia quedó firme ya que las partes renunciaron a los plazos para apelarla.
Qué dijeron Julieta Silva y Lucas Giménez
Antes de que el juez Claudio Gil dicte la sentencia y luego de escuchar la acusación del fiscal de San Rafael Fabricio Sidoti, se les dio la posibilidad de hablar tanto a Julieta Silva como a Lucas Giménez. Para destrabar la situación era clave que ambos estuvieran conformes con el acuerdo y así lo manifestaron.
Julieta Silva afirmó: "Estoy de acuerdo justamente para terminar con este tema. Es por el cuidado de toda mi familia y por el bienestar de todo. Me hago responsable por eso".
Julieta Silva se refirió a las lesiones por las que fue condenada: "Reconozco que esa discusión existió. Pero no lo lastimé con intención de pegarle, sino que quería quitarle el teléfono celular. Puede ser que en esa discusión le haya provocado algún raspón o algo así. Lo reconozco".
En tanto que Lucas Giménez también se mostró de acuerdo "por la sanidad psicológica de todas las partes. Para lo más conveniente".
Según manifestó la abogada de Julieta Silva, Agostina Torti -del estudio jurídico del mediático letrado Roberto Castillo-, mantendrá la prisión domiciliaria y probablemente en un futuro pedirán permiso para salidas temporales por el hijo de 2 años que ambos protagonistas tienen en común.