Pamela Rogers, una carismática docente de educación física de 27 años en Estados Unidos, fue arrestada por mantener una relación sexual prohibida con uno de sus alumnos, un niño de apenas 13 años.
La docente que abusó a un alumno, quedó libre pero volvió a contactarlo y fue detenida
El caso de la docente Pamela Rogers es uno de los más recordados de abuso sexual en EStados Unidos
Pamela Rogers era una figura admirada: exreina de baile en su universidad, jugadora de baloncesto destacada y madre reciente. Su belleza y encanto la habían convertido en un ícono.
El caso, que involucró múltiples actos de abuso sexual durante tres meses, no solo expuso el abuso de poder en el aula, sino que se convirtió en un símbolo de la reincidencia.
La docente abusadora
La relación entre Pamela Rogers y su víctima comenzó de manera sutil, enmascarada como mentoría deportiva. El niño, un estudiante de octavo grado apasionado por el deporte, buscaba orientación en el gimnasio escolar. Rogers, separada de su esposo desde 2004, inició conversaciones que pronto derivaron en insinuaciones.
Según los documentos judiciales, los encuentros se volvieron físicos: sexo oral en el gimnasio de la escuela, mientras el menor mentía a sus padres sobre su paradero. Un amigo del niño, al visitar la escuela, fue testigo indirecto cuando Pamela Rogers confesó descaradamente la "relación".
El descubrimiento llegó cuando el menor, atormentado por la culpa, reveló todo a un familiar. La policía de Estados Undidos actuó con rapidez, acusando a la docente de abuso sexual agravado por autoridad.
En agosto de 2005, Pamela Rogers fue condenada a 8 años en suspenso pero con condiciones estrictas: 270 días en una cárcel, debía entregar su licencia de enseñanza, registrarse como delincuente sexual clasificada y evitar cualquier contacto con menores no emparentados.
Apenas meses después de su liberación, en abril de 2006, la docente usó el teléfono de su padre para enviar mensajes de texto explícitos, fotos desnuda y videos sexuales al mismo niño, ahora de 14 años. Las autoridades, alertadas por el padre del menor, rastrearon los dispositivos y allanaron la casa de la dicente. Detenida de nuevo, Pamela Rogers enfrentó cargos por explotación sexual de un menor. En julio de 2006, un juez la envió a prisión por 7 años.