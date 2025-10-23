Quiénes son los candidatos en las elecciones 2025 de octubre en Mendoza

Son más de 1.000 los candidatos que se presentan en las elecciones 2025 en Mendoza. Muchos de ellos son caras conocidas de la política mendocina, y muchos otros se presentan por primera vez.
En las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre quedarán definidos cinco diputados nacionales, 19 senadores provinciales y 24 diputados provinciales.
En Mendoza se votará con dos boletas únicas, una para la categoría nacional; y otra para la elección de legisladores provinciales. En 12 de los 18 municipios, en esa boleta local también habrá candidatos a concejales.
Para la elección de diputados nacionales, en Mendoza quedaron oficializados ocho frentes. Cada uno de ellos competirá con cinco candidatos.
501 - FUERZA JUSTICIALISTA MENDOZA
- Félix, Emir
- Uceda, Marisa
- Stevanato, Matías
- Destéfanis, Flor
- Ubieta, Fernando
502 - FRENTE VERDE
- Vadillo, Mario
- Bobba, Belén
- Chappel, Dugar
- Torres, Oriana
- Muñoz, Maximiliano
222 - PROTECTORA FUERZA POLÍTICA
- Jacky, Carolina
- Zelada, Carlos
- Rojas, María Inés
- Matas, Mateo
- Urzi, Laura
504 - FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES - UNIDAD
- Blanco Minoli, Micaela
- Fernández, Nico
- Bernabeli, Marta
- Cortez, Nicolás
- Uceda, Julieta
13 - MOVIMIENTO AL SOCIALISMO
- Barros, Susana
- Flores, Fernando
- Miranda, Pamela
- Díaz, Nahuel
- López, Lis
506 - FRENTE LIBERTARIO DEMÓCRATA
- Sottile, Gabriel
- Maestri, Mariel
- Pescarmona, Gastón
- Bermejo, Ángeles
- Raffetto, Federico
503 - ALIANZA DEFENDAMOS MENDOZA - PROVINCIAS UNIDAS
- Difonso, Jorge
- Manoni, Flavia
- Palero, Jorge
- Talquenca, Gisella
- Escobar, Luis
505 - ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
- Petri, Luis
- Verasay, Pamela
- Martínez, Álvaro
- Metral Asensio, María
- Pinti, Mauricio
Quiénes son los candidatos a senadores y diputados provinciales en las elecciones 2025 de Mendoza
Por otra parte, en las elecciones provinciales también se presentan ocho frentes, pero con un cambio: sale el Movimiento Socialista y se suma el Partido de los Jubilados, que irá en la columna de la derecha.
Se elegirán senadores y diputados provinciales, por distrito electoral, por lo que los candidatos que competirán el 26 de octubre por esas bancas no son los mismos en toda la provincia.
Además, en 12 de los 18 municipios habrá elecciones departamentales en las que se elegirán concejales. En ese caso, las boletas únicas provinciales tendrán tres filas: senadores, diputados y concejales. Y, además de los frentes que presentan candidatos a nivel provincial, en algunos departamentos competirán partidos municipales en la categoría de concejal.
Las secciones electorales en Mendoza son cuatro:
- Primera sección: Lavalle, Las Heras, Ciudad, Guaymallén
- Segunda sección: Maipú, San Martín, Rivadavia, Junín, Las Paz y Santa Rosa
- Tercera sección: Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos y Tupungato
- Cuarta sección: San Rafael, General Alvear y Malargüe
Y en cada una de ellas, se eligen diferente cantidad de senadores y diputados provinciales:
- Primera sección: 6 senadores y 8 diputados
- Segunda sección: 5 senadores y 6 diputados
- Tercera sección: 4 senadores y 5 diputados
- Cuarta sección: 4 senadores y 5 diputados
Candidatos en Lavalle, Las Heras, Ciudad, Guaymallén
Fuerza Justicialista Mendoza
Senadores provinciales
- Adriana Cano
- Gustavo Valls
- Zaharay Ortega
- Alfredo Guevara
- Romina García Parejas
- Octavio Rodríguez
Diputados provinciales
- Lucas Ilardo
- Lidia Quintana
- Valentina Morán
- Sergio Javier Luza
- Malena Ozollo
- Alfredo Raúl Funez
- Malvina Beatriz Luera
- Gonzalo Ridolfi
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza
Senadores provinciales
- Sánchez, Patricia
- Fosco, Lucas
- Martín, Eduardo
- Pérez, Evelin Giselle
- Fanalli, María Pía
- Gatica, Santiago Daniel
Diputados provinciales
- Sadofschi, Julián
- Ramos, María Inés
- Allende, Juana
- Jadur, Ismael
- Corvalán, Estefanía
- Zingaretti, Jorge Raúl
- Meardi, Francisco
- Guillen, Carolina
Frente Verde
Senadores provinciales
- García, Ricardo Ariel
- Pasqualetti, Flavia
- Torres, Nicolás
- Blanco, Luisina
- Rovira, Marcela
- Orellana, Alejandro
Diputados provinciales
- Fugazzotto, Ema
- Herensperger, Ana
- Mellado, Alfredo
- Orellano, Fernanda
- Pereyra, Ismael “Bruja”
- Bobba, Celeste
Provincias Unidas / Defendamos Mendoza
Senadores provinciales
- Ábalos, Federico
- Iturbe, Claudia
- Lima, Mario
- Correa, Vanesa
- Rubio, Alexis
- Becerra, Stella Maris
Diputados provinciales
- Righi, Roberto
- Fernández, Andrea
- Díaz, Claudio
- Pezzutti, Alejandra
- Madeo, Héctor
- Trimboli, Silvia
Partido de los Jubilados
Senadores provinciales
- Baro, Juan Pablo
- Pereyra, Lorena
- Riveros, Daniel
- Rodríguez, Betiana
- Kruk, Miguel Ángel
- Gómez, Elina
Diputados provinciales
- Salazar, Carlos
- Rojas, Elizabeth
- Zárate, Juan Pablo
- Alessio, Ruth
- Nardin, Mauro
- Riveros, Maira
Frente Libertario + Partido Demócrata
Senadores provinciales
- García Espetxe, Pedro
- Guzmán, Mirta Carmen
- Sábato, Brenda Denise
- López, Cristian Armando
- Addamo, Ulises Emanuel
- González, Corina
Diputados provinciales
- Garay Lira, Catalina
- Duarte, Gonzalo
- Guzmán, Laura
- Ugarte Poveda, Isaias
- Gauna, Carlos
- Estrella, Gisella
Frente De Izquierda Y De Los Trabajadores – Unidad
Senadores provinciales
- Marianetti, Marcia
- Morán, Sergio
- Escudero, Macarena
- Villarreal, Maximiliano
- Vernazzi, María Laura
- Stacchiola, Octavio
Diputados provinciales
- Jiménez, Lautaro
- Barbeito, Noelia
- Uceda, Gerardo
- Torres, Lorena
- Staller, Iván
- Lucero, Flavia Eliana
Candidatos en Maipú, San Martín, Rivadavia, Junín, Las Paz y Santa Rosa
Fuerza Justicialista Mendoza
Senadores provinciales
- Luis Novillo
- María Luz Llorens
- Juan Pablo Gulino
- Verónica Lorena Guerrero
- Luis Alejandro Zacca
Diputados provinciales
- Matías Miguel Montes
- Juana Aixa Moreno
- Rolando Mario Firmano
- Ana Eusebia Sevilla
- Carola Rita Flores
- Julio Ortiz
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza
Senadores provinciales
- Majul, Néstor
- Gómez, Alejandra
- Rabite, Natalia
- Martín, Franco
- Morgante, Roberto
Diputados provinciales
- Petri, Griselda Paola
- Castro, Pablo
- Llaver, Daniel
- Soler, Cecilia
- Villar, Lucas Marcel
- Ibañez Costa, Melina
Frente Verde
Senadores provinciales
- Verdaguer, Manuel
- Pallero, Analía
- Rovira, Andrés
- Del Castillo, Melisa
- Chacón, Laura
Diputados provinciales
- Verón, Alejandro
- Molina, Marina
- Giménez, Erica
- Marchetta, Miguel
- Porte, Sofía
- González, Ricardo
Provincias Unidas / Defendamos Mendoza
Senadores provinciales
- Diserio, Daniel Ignacio
- Gitto, Erika Vanesa
- Menci, Diego Gabriel
- Caruso, Corina Roxana
- González, Dario Rubén
Diputados Provinciales
- Santarelli, “Gera”
- Rippari, Lorena
- Jofre, Javier
- López, Melina “Meli”
- Rodríguez, Mario
- Lazari, Marcia
Partido de los Jubilados
Senadores provinciales
- Ghisleni, Luis
- Benegas, Sofía
- Soto, Fabián
- Jofré, Mabel
- Frías, Edgardo
Diputados provinciales
- Grosso, María Isabel
- Buonasorte, Salvador
- Lucero, Gladys
- Marroquin, Marcelo
- Guerrero, Fabiana
- Godoy, Alberto
Frente Libertario + Partido Demócrata
Senadores provinciales
- Córdoba, Damián
- Saini, Adriana Alicia
- Mackern, Jorge
- Moreno, Mariam
- Barrera, Zulma
Diputados provinciales
- Bello, Fabián
- Bortolozzo, Adriana
- Zenocrati, Valentina
- Luna, Sergio Raúl
- Oyola, Analía Lorena
- Díaz, Eduardo
Frente De Izquierda Y De Los Trabajadores – Unidad
Senadores provinciales
- Rodríguez, Martín
- Paiz, Verónica
- Luna, Mario Daniel
- Jerez, Vanesa Elizabeth
- Bustos, Jésica Yamila
Diputados provinciales
- Coletti Roumec, Tupac
- Luna, Daniela
- Callier, Carmen Marcela
- Cucchi, Pablo Antonio
- Lentz, Julián
- Padilla, Vanesa Soledad
Candidatos en Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos y Tupungato
Fuerza Justicialista Mendoza
Senadores provinciales
- Omar Parisi
- Alejandra Noemí Pantas
- Cecilia Echenique
- Manuel Ángel Vilte Herrera
Diputados provinciales
- Julio Villafañe
- Dana Valeria Encinas
- Natalia Valeria Castro
- Ulises Llanes
- Lisandro Vergara
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza
Senadores provinciales
- Kerchner, Martín
- D’ambrogio, Macarena
- Cornejo, Silvia
- Lecea, Alan
Diputados provinciales
- Martínez Malanca, Meli
- Palazzo, Federico
- Mastrángelo, Leonardo
- Kaufman, María Fernanda
- Granizo, Marcela
Frente Verde
Senadores provinciales
- Mancinelli, Ernesto
- Lucero, María
- Infante, Daniela
- Campos, Héctor
Diputados provinciales
- Galvani, Florencia
- Laurel, Emir
- González, Raúl
- Lucero, Norma
- Cavalli, “Juani”
Provincias Unidas / Defendamos Mendoza
Senadores provinciales
- Riera, Vanesa Paola
- Laciar, Claudio Luis
- Plendoux, Rosana
- Valdez, Jorge Gustavo
Diputados provinciales
- Balsells-Miró, Lula
- Valdez, Osvaldo Andrés
- Niemetz, Federico
- Franco, Ludmila
- Cortez, Liliana Noemí
Partido de los Jubilados
Senadores provinciales
- Oropel, Bruno
- Venega, Romina
- Maldonado, Juan Carlos
- Giaquinta, Verónica
Diputados provinciales
- Sieli, Daniel
- Elorza, Mónica
- Peralta, Diego
- Robledo, Roxana
- Fredes, Héctor
Frente Libertario + Partido Demócrata
Senadores provinciales
- Cuattrocchi, Cristian
- Velázquez, Maira
- Morales, Mauricio
- Sánchez, Yesica Laura
Diputados provinciales
- Gottardini, Hugo
- Pizzurno, Cristina
- Vitaliti, Edgardo
- Moya Segura, Florencia
- Brescia, Marcelo
Frente De Izquierda Y De Los Trabajadores – Unidad
Senadores provinciales
- Sosa, Rafael
- Quiroga, Marina
- Ponce, Érica Alejandra
- Ávila, Hugo Daniel
Diputados provinciales
- Soria, Cecilia
- Gorigoitia, Ramiro
- Naranjo, Tania Sabrina
- Maldonado, Benjamín
- Aguilar, Gustavo
Candidatos en San Rafael, General Alvear y Malargüe
Fuerza Justicialista Mendoza
Senadores provinciales
- Pedro Serra
- Liliana Paponet
- Yanela Medina
- Luis Ezequiel Ascoetti
Diputados provinciales
- Alejandra Barro
- Gustavo Perret
- Marta Martínez
- Andrés Risi
- Julen Rabino
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza
Senadores provinciales
- Yapur, Leonardo
- Loparco, Carolina
- Laferte, Jéssica
- Ramos, Ricardo
Diputados provinciales
- Torti, Alejandra
- De Pedro, Nicolás
- Ponce, Carlos
- Sánchez, M. Valentina
- Alonso, Natalia
Frente Verde
Senadores provinciales
- Carrión, Fabiola
- Fernández, Nahuel
- Segura, Constanza
- Cadiz, Ángel
Diputados provinciales
- Palma, Martín
- Sosa, Mariana
- Vallejos, Daniel
- Flores, Nery
- Domínguez, Marta
Provincias Unidas / Defendamos Mendoza
Senadores provinciales
- Bielli, Cecilia
- Pérez, Fabián
- Lissandrello, Claudia
- Gatica, Jonathan
Diputados provinciales
- Majstruk, Gustavo
- Grain, Pamela Belén
- Yarsky, Roberto “Beto”
- Lucero, Andrea
- Guarnier, Jorge Antonio
Partido de los Jubilados
Senadores provinciales
- Samudio, Carlos
- Calderón, Adriana
- Merenda, Antonino
- Cañas, Olga
Diputados provinciales
- Carrasco, Laura
- Barcudi, Dario
- Pretel, Javier
- Piris, Elsa
- Barrera, Fernando
Frente Libertario + Partido Demócrata
Senadores provinciales
- Lagos, Carlos
- Pereyra, Bibiana
- Olarte, Darío
- Valde, Raquel
Diputados provinciales
- Marcianesi, Martín
- Sánchez Arana, Macarena
- Morandini, Daniel
- Suárez, Elizabet
- Aranega, Roque David
Frente De Izquierda Y De Los Trabajadores – Unidad
Senadores provinciales
- Pujol, Hernán
- Correa, María
- Grifol, Franco Ignacio
- Guillén, Alejandra
Diputados provinciales
- Albornoz, Lihuen
- Sotorres, Edgard
- Vargas, Karen Aldana
- Ceballos, Franco
- Recabarren, Valeria
Los municipios en los que, además de estos candidatos por sección electoral, los votantes encontrarán candidatos a concejal en las elecciones 2025 son Lavalle, Las Heras, Ciudad, Guaymallén, Godoy Cruz, San Martín, Junín, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, General Alvear y Malargüe.