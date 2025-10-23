Quiénes son los candidatos en las elecciones 2025 de octubre en Mendoza

Elecciones 2025 quienes son los candidatos Los candidatos que encabezan las listas de diputados nacionales en las elecciones 2025 en Mendoza. Ilustración: Arte/Diario UNO

Quiénes son los candidatos en las elecciones 2025 en Mendoza

Para la elección de diputados nacionales, en Mendoza quedaron oficializados ocho frentes. Cada uno de ellos competirá con cinco candidatos.

501 - FUERZA JUSTICIALISTA MENDOZA

Félix, Emir

Uceda, Marisa

Stevanato, Matías

Destéfanis, Flor

Ubieta, Fernando

502 - FRENTE VERDE

Vadillo, Mario

Bobba, Belén

Chappel, Dugar

Torres, Oriana

Muñoz, Maximiliano

222 - PROTECTORA FUERZA POLÍTICA

Jacky, Carolina

Zelada, Carlos

Rojas, María Inés

Matas, Mateo

Urzi, Laura

504 - FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES - UNIDAD

Blanco Minoli, Micaela

Fernández, Nico

Bernabeli, Marta

Cortez, Nicolás

Uceda, Julieta

13 - MOVIMIENTO AL SOCIALISMO

Barros, Susana

Flores, Fernando

Miranda, Pamela

Díaz, Nahuel

López, Lis

506 - FRENTE LIBERTARIO DEMÓCRATA

Sottile, Gabriel

Maestri, Mariel

Pescarmona, Gastón

Bermejo, Ángeles

Raffetto, Federico

503 - ALIANZA DEFENDAMOS MENDOZA - PROVINCIAS UNIDAS

Difonso, Jorge

Manoni, Flavia

Palero, Jorge

Talquenca, Gisella

Escobar, Luis

505 - ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA

Petri, Luis

Verasay, Pamela

Martínez, Álvaro

Metral Asensio, María

Pinti, Mauricio

Así es la boleta única con candidatos a diputados nacionales para las elecciones 2025 en Mendoza.

Por otra parte, en las elecciones provinciales también se presentan ocho frentes, pero con un cambio: sale el Movimiento Socialista y se suma el Partido de los Jubilados, que irá en la columna de la derecha.

Se elegirán senadores y diputados provinciales, por distrito electoral, por lo que los candidatos que competirán el 26 de octubre por esas bancas no son los mismos en toda la provincia.

Además, en 12 de los 18 municipios habrá elecciones departamentales en las que se elegirán concejales. En ese caso, las boletas únicas provinciales tendrán tres filas: senadores, diputados y concejales. Y, además de los frentes que presentan candidatos a nivel provincial, en algunos departamentos competirán partidos municipales en la categoría de concejal.

Las secciones electorales en Mendoza son cuatro:

Primera sección: Lavalle, Las Heras, Ciudad, Guaymallén

Segunda sección: Maipú, San Martín, Rivadavia, Junín, Las Paz y Santa Rosa

Tercera sección: Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos y Tupungato

Cuarta sección: San Rafael, General Alvear y Malargüe

Y en cada una de ellas, se eligen diferente cantidad de senadores y diputados provinciales:

Primera sección: 6 senadores y 8 diputados

Segunda sección: 5 senadores y 6 diputados

Tercera sección: 4 senadores y 5 diputados

Cuarta sección: 4 senadores y 5 diputados

Candidatos en Lavalle, Las Heras, Ciudad, Guaymallén

Fuerza Justicialista Mendoza

Senadores provinciales

Adriana Cano

Gustavo Valls

Zaharay Ortega

Alfredo Guevara

Romina García Parejas

Octavio Rodríguez

Diputados provinciales

Lucas Ilardo

Lidia Quintana

Valentina Morán

Sergio Javier Luza

Malena Ozollo

Alfredo Raúl Funez

Malvina Beatriz Luera

Gonzalo Ridolfi

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Senadores provinciales

Sánchez, Patricia

Fosco, Lucas

Martín, Eduardo

Pérez, Evelin Giselle

Fanalli, María Pía

Gatica, Santiago Daniel

Diputados provinciales

Sadofschi, Julián

Ramos, María Inés

Allende, Juana

Jadur, Ismael

Corvalán, Estefanía

Zingaretti, Jorge Raúl

Meardi, Francisco

Guillen, Carolina

Frente Verde

Senadores provinciales

García, Ricardo Ariel

Pasqualetti, Flavia

Torres, Nicolás

Blanco, Luisina

Rovira, Marcela

Orellana, Alejandro

Diputados provinciales

Fugazzotto, Ema

Herensperger, Ana

Mellado, Alfredo

Orellano, Fernanda

Pereyra, Ismael “Bruja”

Bobba, Celeste

Provincias Unidas / Defendamos Mendoza

Senadores provinciales

Ábalos, Federico

Iturbe, Claudia

Lima, Mario

Correa, Vanesa

Rubio, Alexis

Becerra, Stella Maris

Diputados provinciales

Righi, Roberto

Fernández, Andrea

Díaz, Claudio

Pezzutti, Alejandra

Madeo, Héctor

Trimboli, Silvia

Partido de los Jubilados

Senadores provinciales

Baro, Juan Pablo

Pereyra, Lorena

Riveros, Daniel

Rodríguez, Betiana

Kruk, Miguel Ángel

Gómez, Elina

Diputados provinciales

Salazar, Carlos

Rojas, Elizabeth

Zárate, Juan Pablo

Alessio, Ruth

Nardin, Mauro

Riveros, Maira

Frente Libertario + Partido Demócrata

Senadores provinciales

García Espetxe, Pedro

Guzmán, Mirta Carmen

Sábato, Brenda Denise

López, Cristian Armando

Addamo, Ulises Emanuel

González, Corina

Diputados provinciales

Garay Lira, Catalina

Duarte, Gonzalo

Guzmán, Laura

Ugarte Poveda, Isaias

Gauna, Carlos

Estrella, Gisella

Frente De Izquierda Y De Los Trabajadores – Unidad

Senadores provinciales

Marianetti, Marcia

Morán, Sergio

Escudero, Macarena

Villarreal, Maximiliano

Vernazzi, María Laura

Stacchiola, Octavio

Diputados provinciales

Jiménez, Lautaro

Barbeito, Noelia

Uceda, Gerardo

Torres, Lorena

Staller, Iván

Lucero, Flavia Eliana

Candidatos en Maipú, San Martín, Rivadavia, Junín, Las Paz y Santa Rosa

Fuerza Justicialista Mendoza

Senadores provinciales

Luis Novillo

María Luz Llorens

Juan Pablo Gulino

Verónica Lorena Guerrero

Luis Alejandro Zacca

Diputados provinciales

Matías Miguel Montes

Juana Aixa Moreno

Rolando Mario Firmano

Ana Eusebia Sevilla

Carola Rita Flores

Julio Ortiz

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Senadores provinciales

Majul, Néstor

Gómez, Alejandra

Rabite, Natalia

Martín, Franco

Morgante, Roberto

Diputados provinciales

Petri, Griselda Paola

Castro, Pablo

Llaver, Daniel

Soler, Cecilia

Villar, Lucas Marcel

Ibañez Costa, Melina

Frente Verde

Senadores provinciales

Verdaguer, Manuel

Pallero, Analía

Rovira, Andrés

Del Castillo, Melisa

Chacón, Laura

Diputados provinciales

Verón, Alejandro

Molina, Marina

Giménez, Erica

Marchetta, Miguel

Porte, Sofía

González, Ricardo

Provincias Unidas / Defendamos Mendoza

Senadores provinciales

Diserio, Daniel Ignacio

Gitto, Erika Vanesa

Menci, Diego Gabriel

Caruso, Corina Roxana

González, Dario Rubén

Diputados Provinciales

Santarelli, “Gera”

Rippari, Lorena

Jofre, Javier

López, Melina “Meli”

Rodríguez, Mario

Lazari, Marcia

Partido de los Jubilados

Senadores provinciales

Ghisleni, Luis

Benegas, Sofía

Soto, Fabián

Jofré, Mabel

Frías, Edgardo

Diputados provinciales

Grosso, María Isabel

Buonasorte, Salvador

Lucero, Gladys

Marroquin, Marcelo

Guerrero, Fabiana

Godoy, Alberto

Frente Libertario + Partido Demócrata

Senadores provinciales

Córdoba, Damián

Saini, Adriana Alicia

Mackern, Jorge

Moreno, Mariam

Barrera, Zulma

Diputados provinciales

Bello, Fabián

Bortolozzo, Adriana

Zenocrati, Valentina

Luna, Sergio Raúl

Oyola, Analía Lorena

Díaz, Eduardo

Frente De Izquierda Y De Los Trabajadores – Unidad

Senadores provinciales

Rodríguez, Martín

Paiz, Verónica

Luna, Mario Daniel

Jerez, Vanesa Elizabeth

Bustos, Jésica Yamila

Diputados provinciales

Coletti Roumec, Tupac

Luna, Daniela

Callier, Carmen Marcela

Cucchi, Pablo Antonio

Lentz, Julián

Padilla, Vanesa Soledad

Candidatos en Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos y Tupungato

Fuerza Justicialista Mendoza

Senadores provinciales

Omar Parisi

Alejandra Noemí Pantas

Cecilia Echenique

Manuel Ángel Vilte Herrera

Diputados provinciales

Julio Villafañe

Dana Valeria Encinas

Natalia Valeria Castro

Ulises Llanes

Lisandro Vergara

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Senadores provinciales

Kerchner, Martín

D’ambrogio, Macarena

Cornejo, Silvia

Lecea, Alan

Diputados provinciales

Martínez Malanca, Meli

Palazzo, Federico

Mastrángelo, Leonardo

Kaufman, María Fernanda

Granizo, Marcela

Frente Verde

Senadores provinciales

Mancinelli, Ernesto

Lucero, María

Infante, Daniela

Campos, Héctor

Diputados provinciales

Galvani, Florencia

Laurel, Emir

González, Raúl

Lucero, Norma

Cavalli, “Juani”

Provincias Unidas / Defendamos Mendoza

Senadores provinciales

Riera, Vanesa Paola

Laciar, Claudio Luis

Plendoux, Rosana

Valdez, Jorge Gustavo

Diputados provinciales

Balsells-Miró, Lula

Valdez, Osvaldo Andrés

Niemetz, Federico

Franco, Ludmila

Cortez, Liliana Noemí

Partido de los Jubilados

Senadores provinciales

Oropel, Bruno

Venega, Romina

Maldonado, Juan Carlos

Giaquinta, Verónica

Diputados provinciales

Sieli, Daniel

Elorza, Mónica

Peralta, Diego

Robledo, Roxana

Fredes, Héctor

Frente Libertario + Partido Demócrata

Senadores provinciales

Cuattrocchi, Cristian

Velázquez, Maira

Morales, Mauricio

Sánchez, Yesica Laura

Diputados provinciales

Gottardini, Hugo

Pizzurno, Cristina

Vitaliti, Edgardo

Moya Segura, Florencia

Brescia, Marcelo

Frente De Izquierda Y De Los Trabajadores – Unidad

Senadores provinciales

Sosa, Rafael

Quiroga, Marina

Ponce, Érica Alejandra

Ávila, Hugo Daniel

Diputados provinciales

Soria, Cecilia

Gorigoitia, Ramiro

Naranjo, Tania Sabrina

Maldonado, Benjamín

Aguilar, Gustavo

Candidatos en San Rafael, General Alvear y Malargüe

Fuerza Justicialista Mendoza

Senadores provinciales

Pedro Serra

Liliana Paponet

Yanela Medina

Luis Ezequiel Ascoetti

Diputados provinciales

Alejandra Barro

Gustavo Perret

Marta Martínez

Andrés Risi

Julen Rabino

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Senadores provinciales

Yapur, Leonardo

Loparco, Carolina

Laferte, Jéssica

Ramos, Ricardo

Diputados provinciales

Torti, Alejandra

De Pedro, Nicolás

Ponce, Carlos

Sánchez, M. Valentina

Alonso, Natalia

Frente Verde

Senadores provinciales

Carrión, Fabiola

Fernández, Nahuel

Segura, Constanza

Cadiz, Ángel

Diputados provinciales

Palma, Martín

Sosa, Mariana

Vallejos, Daniel

Flores, Nery

Domínguez, Marta

Provincias Unidas / Defendamos Mendoza

Senadores provinciales

Bielli, Cecilia

Pérez, Fabián

Lissandrello, Claudia

Gatica, Jonathan

Diputados provinciales

Majstruk, Gustavo

Grain, Pamela Belén

Yarsky, Roberto “Beto”

Lucero, Andrea

Guarnier, Jorge Antonio

Partido de los Jubilados

Senadores provinciales

Samudio, Carlos

Calderón, Adriana

Merenda, Antonino

Cañas, Olga

Diputados provinciales

Carrasco, Laura

Barcudi, Dario

Pretel, Javier

Piris, Elsa

Barrera, Fernando

Frente Libertario + Partido Demócrata

Senadores provinciales

Lagos, Carlos

Pereyra, Bibiana

Olarte, Darío

Valde, Raquel

Diputados provinciales

Marcianesi, Martín

Sánchez Arana, Macarena

Morandini, Daniel

Suárez, Elizabet

Aranega, Roque David

Frente De Izquierda Y De Los Trabajadores – Unidad

Senadores provinciales

Pujol, Hernán

Correa, María

Grifol, Franco Ignacio

Guillén, Alejandra

Diputados provinciales

Albornoz, Lihuen

Sotorres, Edgard

Vargas, Karen Aldana

Ceballos, Franco

Recabarren, Valeria

Los municipios en los que, además de estos candidatos por sección electoral, los votantes encontrarán candidatos a concejal en las elecciones 2025 son Lavalle, Las Heras, Ciudad, Guaymallén, Godoy Cruz, San Martín, Junín, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, General Alvear y Malargüe.