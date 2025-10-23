Inicio Política Elecciones
Quiénes son los candidatos en las elecciones 2025 de octubre en Mendoza

En las elecciones 2025 en Mendoza se vota por diputados nacionales, diputados y senadores provinciales y concejales. Quiénes son los candidatos

Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]
Son más de 1.000 los candidatos que se presentan en las elecciones 2025 en Mendoza. Muchos de ellos son caras conocidas de la política mendocina, y muchos otros se presentan por primera vez.

En las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre quedarán definidos cinco diputados nacionales, 19 senadores provinciales y 24 diputados provinciales.

En Mendoza se votará con dos boletas únicas, una para la categoría nacional; y otra para la elección de legisladores provinciales. En 12 de los 18 municipios, en esa boleta local también habrá candidatos a concejales.

Elecciones 2025 quienes son los candidatos
Quiénes son los candidatos en las elecciones 2025 en Mendoza

Para la elección de diputados nacionales, en Mendoza quedaron oficializados ocho frentes. Cada uno de ellos competirá con cinco candidatos.

501 - FUERZA JUSTICIALISTA MENDOZA

  • Félix, Emir
  • Uceda, Marisa
  • Stevanato, Matías
  • Destéfanis, Flor
  • Ubieta, Fernando

502 - FRENTE VERDE

  • Vadillo, Mario
  • Bobba, Belén
  • Chappel, Dugar
  • Torres, Oriana
  • Muñoz, Maximiliano

222 - PROTECTORA FUERZA POLÍTICA

  • Jacky, Carolina
  • Zelada, Carlos
  • Rojas, María Inés
  • Matas, Mateo
  • Urzi, Laura

504 - FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES - UNIDAD

  • Blanco Minoli, Micaela
  • Fernández, Nico
  • Bernabeli, Marta
  • Cortez, Nicolás
  • Uceda, Julieta

13 - MOVIMIENTO AL SOCIALISMO

  • Barros, Susana
  • Flores, Fernando
  • Miranda, Pamela
  • Díaz, Nahuel
  • López, Lis

506 - FRENTE LIBERTARIO DEMÓCRATA

  • Sottile, Gabriel
  • Maestri, Mariel
  • Pescarmona, Gastón
  • Bermejo, Ángeles
  • Raffetto, Federico

503 - ALIANZA DEFENDAMOS MENDOZA - PROVINCIAS UNIDAS

  • Difonso, Jorge
  • Manoni, Flavia
  • Palero, Jorge
  • Talquenca, Gisella
  • Escobar, Luis

505 - ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA

  • Petri, Luis
  • Verasay, Pamela
  • Martínez, Álvaro
  • Metral Asensio, María
  • Pinti, Mauricio
Quiénes son los candidatos a senadores y diputados provinciales en las elecciones 2025 de Mendoza

Por otra parte, en las elecciones provinciales también se presentan ocho frentes, pero con un cambio: sale el Movimiento Socialista y se suma el Partido de los Jubilados, que irá en la columna de la derecha.

Se elegirán senadores y diputados provinciales, por distrito electoral, por lo que los candidatos que competirán el 26 de octubre por esas bancas no son los mismos en toda la provincia.

Además, en 12 de los 18 municipios habrá elecciones departamentales en las que se elegirán concejales. En ese caso, las boletas únicas provinciales tendrán tres filas: senadores, diputados y concejales. Y, además de los frentes que presentan candidatos a nivel provincial, en algunos departamentos competirán partidos municipales en la categoría de concejal.

Las secciones electorales en Mendoza son cuatro:

  • Primera sección: Lavalle, Las Heras, Ciudad, Guaymallén
  • Segunda sección: Maipú, San Martín, Rivadavia, Junín, Las Paz y Santa Rosa
  • Tercera sección: Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos y Tupungato
  • Cuarta sección: San Rafael, General Alvear y Malargüe

Y en cada una de ellas, se eligen diferente cantidad de senadores y diputados provinciales:

  • Primera sección: 6 senadores y 8 diputados
  • Segunda sección: 5 senadores y 6 diputados
  • Tercera sección: 4 senadores y 5 diputados
  • Cuarta sección: 4 senadores y 5 diputados

Candidatos en Lavalle, Las Heras, Ciudad, Guaymallén

Fuerza Justicialista Mendoza

Senadores provinciales

  • Adriana Cano
  • Gustavo Valls
  • Zaharay Ortega
  • Alfredo Guevara
  • Romina García Parejas
  • Octavio Rodríguez

Diputados provinciales

  • Lucas Ilardo
  • Lidia Quintana
  • Valentina Morán
  • Sergio Javier Luza
  • Malena Ozollo
  • Alfredo Raúl Funez
  • Malvina Beatriz Luera
  • Gonzalo Ridolfi

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Senadores provinciales

  • Sánchez, Patricia
  • Fosco, Lucas
  • Martín, Eduardo
  • Pérez, Evelin Giselle
  • Fanalli, María Pía
  • Gatica, Santiago Daniel

Diputados provinciales

  • Sadofschi, Julián
  • Ramos, María Inés
  • Allende, Juana
  • Jadur, Ismael
  • Corvalán, Estefanía
  • Zingaretti, Jorge Raúl
  • Meardi, Francisco
  • Guillen, Carolina

Frente Verde

Senadores provinciales

  • García, Ricardo Ariel
  • Pasqualetti, Flavia
  • Torres, Nicolás
  • Blanco, Luisina
  • Rovira, Marcela
  • Orellana, Alejandro

Diputados provinciales

  • Fugazzotto, Ema
  • Herensperger, Ana
  • Mellado, Alfredo
  • Orellano, Fernanda
  • Pereyra, Ismael “Bruja”
  • Bobba, Celeste

Provincias Unidas / Defendamos Mendoza

Senadores provinciales

  • Ábalos, Federico
  • Iturbe, Claudia
  • Lima, Mario
  • Correa, Vanesa
  • Rubio, Alexis
  • Becerra, Stella Maris

Diputados provinciales

  • Righi, Roberto
  • Fernández, Andrea
  • Díaz, Claudio
  • Pezzutti, Alejandra
  • Madeo, Héctor
  • Trimboli, Silvia

Partido de los Jubilados

Senadores provinciales

  • Baro, Juan Pablo
  • Pereyra, Lorena
  • Riveros, Daniel
  • Rodríguez, Betiana
  • Kruk, Miguel Ángel
  • Gómez, Elina

Diputados provinciales

  • Salazar, Carlos
  • Rojas, Elizabeth
  • Zárate, Juan Pablo
  • Alessio, Ruth
  • Nardin, Mauro
  • Riveros, Maira
Frente Libertario + Partido Demócrata

Senadores provinciales

  • García Espetxe, Pedro
  • Guzmán, Mirta Carmen
  • Sábato, Brenda Denise
  • López, Cristian Armando
  • Addamo, Ulises Emanuel
  • González, Corina

Diputados provinciales

  • Garay Lira, Catalina
  • Duarte, Gonzalo
  • Guzmán, Laura
  • Ugarte Poveda, Isaias
  • Gauna, Carlos
  • Estrella, Gisella

Frente De Izquierda Y De Los Trabajadores – Unidad

Senadores provinciales

  • Marianetti, Marcia
  • Morán, Sergio
  • Escudero, Macarena
  • Villarreal, Maximiliano
  • Vernazzi, María Laura
  • Stacchiola, Octavio

Diputados provinciales

  • Jiménez, Lautaro
  • Barbeito, Noelia
  • Uceda, Gerardo
  • Torres, Lorena
  • Staller, Iván
  • Lucero, Flavia Eliana

Candidatos en Maipú, San Martín, Rivadavia, Junín, Las Paz y Santa Rosa

Fuerza Justicialista Mendoza

Senadores provinciales

  • Luis Novillo
  • María Luz Llorens
  • Juan Pablo Gulino
  • Verónica Lorena Guerrero
  • Luis Alejandro Zacca

Diputados provinciales

  • Matías Miguel Montes
  • Juana Aixa Moreno
  • Rolando Mario Firmano
  • Ana Eusebia Sevilla
  • Carola Rita Flores
  • Julio Ortiz

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Senadores provinciales

  • Majul, Néstor
  • Gómez, Alejandra
  • Rabite, Natalia
  • Martín, Franco
  • Morgante, Roberto

Diputados provinciales

  • Petri, Griselda Paola
  • Castro, Pablo
  • Llaver, Daniel
  • Soler, Cecilia
  • Villar, Lucas Marcel
  • Ibañez Costa, Melina

Frente Verde

Senadores provinciales

  • Verdaguer, Manuel
  • Pallero, Analía
  • Rovira, Andrés
  • Del Castillo, Melisa
  • Chacón, Laura

Diputados provinciales

  • Verón, Alejandro
  • Molina, Marina
  • Giménez, Erica
  • Marchetta, Miguel
  • Porte, Sofía
  • González, Ricardo

Provincias Unidas / Defendamos Mendoza

Senadores provinciales

  • Diserio, Daniel Ignacio
  • Gitto, Erika Vanesa
  • Menci, Diego Gabriel
  • Caruso, Corina Roxana
  • González, Dario Rubén

Diputados Provinciales

  • Santarelli, “Gera”
  • Rippari, Lorena
  • Jofre, Javier
  • López, Melina “Meli”
  • Rodríguez, Mario
  • Lazari, Marcia

Partido de los Jubilados

Senadores provinciales

  • Ghisleni, Luis
  • Benegas, Sofía
  • Soto, Fabián
  • Jofré, Mabel
  • Frías, Edgardo

Diputados provinciales

  • Grosso, María Isabel
  • Buonasorte, Salvador
  • Lucero, Gladys
  • Marroquin, Marcelo
  • Guerrero, Fabiana
  • Godoy, Alberto

Frente Libertario + Partido Demócrata

Senadores provinciales

  • Córdoba, Damián
  • Saini, Adriana Alicia
  • Mackern, Jorge
  • Moreno, Mariam
  • Barrera, Zulma

Diputados provinciales

  • Bello, Fabián
  • Bortolozzo, Adriana
  • Zenocrati, Valentina
  • Luna, Sergio Raúl
  • Oyola, Analía Lorena
  • Díaz, Eduardo

Frente De Izquierda Y De Los Trabajadores – Unidad

Senadores provinciales

  • Rodríguez, Martín
  • Paiz, Verónica
  • Luna, Mario Daniel
  • Jerez, Vanesa Elizabeth
  • Bustos, Jésica Yamila

Diputados provinciales

  • Coletti Roumec, Tupac
  • Luna, Daniela
  • Callier, Carmen Marcela
  • Cucchi, Pablo Antonio
  • Lentz, Julián
  • Padilla, Vanesa Soledad

Candidatos en Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos y Tupungato

Fuerza Justicialista Mendoza

Senadores provinciales

  • Omar Parisi
  • Alejandra Noemí Pantas
  • Cecilia Echenique
  • Manuel Ángel Vilte Herrera

Diputados provinciales

  • Julio Villafañe
  • Dana Valeria Encinas
  • Natalia Valeria Castro
  • Ulises Llanes
  • Lisandro Vergara

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Senadores provinciales

  • Kerchner, Martín
  • D’ambrogio, Macarena
  • Cornejo, Silvia
  • Lecea, Alan

Diputados provinciales

  • Martínez Malanca, Meli
  • Palazzo, Federico
  • Mastrángelo, Leonardo
  • Kaufman, María Fernanda
  • Granizo, Marcela

Frente Verde

Senadores provinciales

  • Mancinelli, Ernesto
  • Lucero, María
  • Infante, Daniela
  • Campos, Héctor

Diputados provinciales

  • Galvani, Florencia
  • Laurel, Emir
  • González, Raúl
  • Lucero, Norma
  • Cavalli, “Juani”
Provincias Unidas / Defendamos Mendoza

Senadores provinciales

  • Riera, Vanesa Paola
  • Laciar, Claudio Luis
  • Plendoux, Rosana
  • Valdez, Jorge Gustavo

Diputados provinciales

  • Balsells-Miró, Lula
  • Valdez, Osvaldo Andrés
  • Niemetz, Federico
  • Franco, Ludmila
  • Cortez, Liliana Noemí

Partido de los Jubilados

Senadores provinciales

  • Oropel, Bruno
  • Venega, Romina
  • Maldonado, Juan Carlos
  • Giaquinta, Verónica

Diputados provinciales

  • Sieli, Daniel
  • Elorza, Mónica
  • Peralta, Diego
  • Robledo, Roxana
  • Fredes, Héctor

Frente Libertario + Partido Demócrata

Senadores provinciales

  • Cuattrocchi, Cristian
  • Velázquez, Maira
  • Morales, Mauricio
  • Sánchez, Yesica Laura

Diputados provinciales

  • Gottardini, Hugo
  • Pizzurno, Cristina
  • Vitaliti, Edgardo
  • Moya Segura, Florencia
  • Brescia, Marcelo

Frente De Izquierda Y De Los Trabajadores – Unidad

Senadores provinciales

  • Sosa, Rafael
  • Quiroga, Marina
  • Ponce, Érica Alejandra
  • Ávila, Hugo Daniel

Diputados provinciales

  • Soria, Cecilia
  • Gorigoitia, Ramiro
  • Naranjo, Tania Sabrina
  • Maldonado, Benjamín
  • Aguilar, Gustavo

Candidatos en San Rafael, General Alvear y Malargüe

Fuerza Justicialista Mendoza

Senadores provinciales

  • Pedro Serra
  • Liliana Paponet
  • Yanela Medina
  • Luis Ezequiel Ascoetti

Diputados provinciales

  • Alejandra Barro
  • Gustavo Perret
  • Marta Martínez
  • Andrés Risi
  • Julen Rabino

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Senadores provinciales

  • Yapur, Leonardo
  • Loparco, Carolina
  • Laferte, Jéssica
  • Ramos, Ricardo

Diputados provinciales

  • Torti, Alejandra
  • De Pedro, Nicolás
  • Ponce, Carlos
  • Sánchez, M. Valentina
  • Alonso, Natalia

Frente Verde

Senadores provinciales

  • Carrión, Fabiola
  • Fernández, Nahuel
  • Segura, Constanza
  • Cadiz, Ángel

Diputados provinciales

  • Palma, Martín
  • Sosa, Mariana
  • Vallejos, Daniel
  • Flores, Nery
  • Domínguez, Marta

Provincias Unidas / Defendamos Mendoza

Senadores provinciales

  • Bielli, Cecilia
  • Pérez, Fabián
  • Lissandrello, Claudia
  • Gatica, Jonathan

Diputados provinciales

  • Majstruk, Gustavo
  • Grain, Pamela Belén
  • Yarsky, Roberto “Beto”
  • Lucero, Andrea
  • Guarnier, Jorge Antonio

Partido de los Jubilados

Senadores provinciales

  • Samudio, Carlos
  • Calderón, Adriana
  • Merenda, Antonino
  • Cañas, Olga

Diputados provinciales

  • Carrasco, Laura
  • Barcudi, Dario
  • Pretel, Javier
  • Piris, Elsa
  • Barrera, Fernando

Frente Libertario + Partido Demócrata

Senadores provinciales

  • Lagos, Carlos
  • Pereyra, Bibiana
  • Olarte, Darío
  • Valde, Raquel

Diputados provinciales

  • Marcianesi, Martín
  • Sánchez Arana, Macarena
  • Morandini, Daniel
  • Suárez, Elizabet
  • Aranega, Roque David

Frente De Izquierda Y De Los Trabajadores – Unidad

Senadores provinciales

  • Pujol, Hernán
  • Correa, María
  • Grifol, Franco Ignacio
  • Guillén, Alejandra

Diputados provinciales

  • Albornoz, Lihuen
  • Sotorres, Edgard
  • Vargas, Karen Aldana
  • Ceballos, Franco
  • Recabarren, Valeria

Los municipios en los que, además de estos candidatos por sección electoral, los votantes encontrarán candidatos a concejal en las elecciones 2025 son Lavalle, Las Heras, Ciudad, Guaymallén, Godoy Cruz, San Martín, Junín, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, General Alvear y Malargüe.

