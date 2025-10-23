Elecciones 2025: Milei cierra la campaña en Rosario y Kicillof junto a Taiana y Massa lo harán en el Conurbano

El cierre de Fuerza Patria

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, cerrarán este jueves la campaña bonaerense de Fuerza Patria en San Martín con un acto junto a jubilados, Pymes, universitarios, mujeres y trabajadores de la obra pública.

kicillof selfie Axel Kicillof cierra la campaña en San Martín junto a Massa y Taiana.

Si bien el peronismo se encamina al final del raid proselitista sin un acto de gran calibre, fuentes partidarias indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que el encuentro en la UNSAM servirá para rematar la campaña provincial.

En el mitín que se realizará en esa localidad se espera por la presencia del candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Jorge Taiana y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.

También arribarán a ese municipio de la Primera Sección electoral para participar de ese encuentro diversidades y trabajadores del INTI, INTA y CNEA, entre otros sectores.

La actividad en San Martín se enmarca en la serie de “mini actos” de cierre de Fuerza Patria, y del que forman parte también las visitas de Kicillof y candidatos del espacio a las localidades de Almirante Brown y Berazategui.

Para integrar ese itinerario de cierre se cursaron invitaciones a todos los candidatos de la alianza, por lo que se aguarda además por la presencia de Jimena López, Juan Grabois y Sergio Palazzo, entre otros.