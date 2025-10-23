Elecciones 2025: Milei cierra la campaña en Rosario y Kicillof junto a Taiana y Massa lo harán en el Conurbano

El presidente Javier Milei cerrará esta tarde en Rosario la campaña de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas del domingo próximo. El oficialismo pondrá fin a la campaña con una caravana en el parque España de la ciudad santafesina.
Las principales fuerzas finalizan sus actividades antes de la veda de las elecciones del domingo. Javier Milei realizará una caravana cerca de las 19
Javier Milei había encabezado el martes último una caravana en el centro de la ciudad de Córdoba, donde pidió a los votantes no ir hacia “la esclavitud populista del kirchnerismo”, mientras que ayer el Presidente pasó la jornada de su cumpleaños número 55 sin agenda oficial y con una celebración íntima en la Residencia de Olivos.
Se espera que en Rosario Javier Milei inicie la caravana cerca de las 19, cuando volverá a mostrarse cercano a la militancia y buscará sumar los últimos votos de cara a las elecciones del domingo.
El cierre de Fuerza Patria
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, cerrarán este jueves la campaña bonaerense de Fuerza Patria en San Martín con un acto junto a jubilados, Pymes, universitarios, mujeres y trabajadores de la obra pública.
Si bien el peronismo se encamina al final del raid proselitista sin un acto de gran calibre, fuentes partidarias indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que el encuentro en la UNSAM servirá para rematar la campaña provincial.
En el mitín que se realizará en esa localidad se espera por la presencia del candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Jorge Taiana y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.
También arribarán a ese municipio de la Primera Sección electoral para participar de ese encuentro diversidades y trabajadores del INTI, INTA y CNEA, entre otros sectores.
La actividad en San Martín se enmarca en la serie de “mini actos” de cierre de Fuerza Patria, y del que forman parte también las visitas de Kicillof y candidatos del espacio a las localidades de Almirante Brown y Berazategui.
Para integrar ese itinerario de cierre se cursaron invitaciones a todos los candidatos de la alianza, por lo que se aguarda además por la presencia de Jimena López, Juan Grabois y Sergio Palazzo, entre otros.