Los dos países de América del Sur en la mira de Estados Unidos y China por un recurso estratégico clave

Triangulo del litio

El litio en estos países de América del Sur

Chile, con 9,3 millones de toneladas de reservas de litio, es el segundo mayor productor del mundo. En 2024, Estados Unidos representó el 4,1% de las exportaciones chilenas de litio, un aumento respecto al 2,7% de 2023. Aunque su participación sigue siendo menor frente a Asia, el país norteamericano fue uno de los cinco principales destinos del litio chileno, y dependió en un 50% de Chile para sus importaciones del mineral.

Además, Chile ha implementado políticas para atraer inversiones en el sector del litio, incluyendo incentivos fiscales y acuerdos con empresas extranjeras. Estas medidas buscan fortalecer la industria local y aumentar la producción de litio, consolidando su posición en el mercado global.

La creciente cooperación entre Estados Unidos y estos países latinoamericanos en el sector del litio refleja una estrategia para diversificar las fuentes de suministro y reducir la dependencia de China. Esta alianza también ofrece a Argentina y Chile la oportunidad de fortalecer sus economías y posicionarse como líderes en la producción de minerales críticos para la transición energética global.