El país de América del Sur que es el mayor importador de ropa de segunda mano: está top 6 en el mundo

El desierto de Atacama, conocido por sus condiciones extremas, se ha convertido en un vertedero de ropa usada. En las cercanías de Alto Hospicio, se han acumulado enormes cantidades de textiles desechados, muchos de los cuales provienen de la ropa importada. Esto genera graves problemas ambientales, ya que la mayoría de los textiles están fabricados con fibras sintéticas que liberan contaminantes en el aire, el suelo y el agua.

Chile ropa (2)

¿Por qué esto es importante para este país de América del Sur?

Diversas organizaciones y empresas en Chile están promoviendo la economía circular y la reutilización de textiles. Por ejemplo, la ONG Desierto Vestido lidera proyectos para rescatar ropa desechada en el desierto, restaurarla y ofrecerla a bajo costo, fomentando la reutilización y reduciendo el impacto ambiental. Además, el gobierno chileno ha declarado a los textiles como productos prioritarios para impulsar su reciclaje.

Que Chile sea uno de los principales importadores de ropa usada tiene varias implicaciones: