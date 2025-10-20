El país de América del Sur con la flota pesquera más grande lidera la producción de pescado en el mundo

La pesca en América del Sur es un pilar clave de la seguridad alimentaria y de las economías costeras. Cada año, miles de millones de toneladas de pescado, tanto de captura salvaje como de acuicultura, son extraídas o cultivadas para satisfacer la demanda en el mundo de proteína marina.
Según datos recientes, la producción de pescado en el mundo se acerca a los 70 millones de toneladas solo en captura, y cuando se incluye la acuicultura, el volumen total se dispara aún más. Te contamos sobre el país de América del Sur que lidera la producción de pescado.
En este contexto, el país de América del Sur que destaca es Perú. Gracias a su estratégica ubicación en el océano Pacífico y a las abundantes poblaciones de peces pelágicos, especialmente la anchoveta, Perú ha consolidado una industria pesquera de gran escala.
Datos de la Food and Agriculture Organization (FAO) lo confirman: Perú es uno de los mayores países del mundo en captura de especies marinas, representando alrededor del 6 % del total mundial. Además, su flota, tanto industrial como semi-industrial, se cuenta por miles de barcos especializados en especies clave.
Los mayores productores de pescado del mundo
Más allá de Perú, otros países que figuran entre los mayores productores de pescado en el mundo incluyen:
- China: lidera ampliamente la producción de pescado gracias a su fuerte industria de acuicultura, sumando decenas de millones de toneladas.
- Indonesia: ocupa un lugar destacado como segundo productor mundial, con una combinación de pesca y acuicultura que crece rápidamente.
- India: también aparece entre los tres primeros, impulsada por su gran población costera y creciente sector acuícola.
Perú se encuentra en el puesto 5 a nivel mundial en producción total de pescado (captura + acuicultura), según un reporte que lo sitúa con unas ~6,7 millones de toneladas en 2021. En cuanto a la captura marina (sin acuicultura), figura entre los primeros tres países del mundo, con un ~7,2 % del total mundial en 2021.