El provocador posteo de Arturo Vidal en plena derrota de la Selección argentina ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Es sabido el ensañamiento de Arturo Vidal con la Selección argentina por la intensa rivalidad que hay en lo deportivo frente a Chile. Luego de las dos finales de Copa América perdidas ante el elenco trasandino (2015 y 2016), la Mayor de la Albiceleste comenzó de a poco a vivir una época dorada en la que no solo se coronó campeona del mundo sino que también, cada vez que se enfrentó a Chile en partidos oficiales, le ganó o empató. Nunca perdió desde aquellos dos fatídicos episodios.

Además, el enojo de Vidal se incrementó con las intensas cargadas por parte de los argentinos en redes social hacia el ex volante del Barcelona por aquel famoso tweet en el que podía verse a sus hijos durmiendo mientras él les prometía que los llevaría al Mundial del año siguiente, el de Rusia 2018. Un hecho que nunca pasó ni volvió a repetirse desde su presencia en una cita mundialista por última vez en Brasil 2014.