El provocador posteo de Arturo Vidal en plena derrota de la Selección argentina ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Arturo Vidal siguió de cerca la final del Mundial Sub 20 entre la Selección argentina y Marruecos y dejó un picante mensaje en historias de su cuenta de Instagram

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Arturo Vidal volvió a ser picante en redes sociales ante la derrota de la Selección argentina frente a Marruecos por la final del Mundial Sub 20.

La Selección argentina no pudo imponerse en la final del Mundial Sub 20 y Marruecos se consagró por primera vez campeón de la categoría en el certamen disputado en Chile. La caída del combinado nacional tuvo varias repercusiones entre ellas, el posteo que apareció la del volante chileno Arturo Vidal cuando aún el partido estaba en juego y la Albiceleste caía ante el elenco africano.

Es sabido el ensañamiento de Arturo Vidal con la Selección argentina por la intensa rivalidad que hay en lo deportivo frente a Chile. Luego de las dos finales de Copa América perdidas ante el elenco trasandino (2015 y 2016), la Mayor de la Albiceleste comenzó de a poco a vivir una época dorada en la que no solo se coronó campeona del mundo sino que también, cada vez que se enfrentó a Chile en partidos oficiales, le ganó o empató. Nunca perdió desde aquellos dos fatídicos episodios.

Además, el enojo de Vidal se incrementó con las intensas cargadas por parte de los argentinos en redes social hacia el ex volante del Barcelona por aquel famoso tweet en el que podía verse a sus hijos durmiendo mientras él les prometía que los llevaría al Mundial del año siguiente, el de Rusia 2018. Un hecho que nunca pasó ni volvió a repetirse desde su presencia en una cita mundialista por última vez en Brasil 2014.

El picante posteo de Arturo Vidal en plena derrota de la Selección argentina ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

En su cuenta de Instagram, el histórico volante chileno compartió una historia donde mostró la televisión cuando se repetía el segundo gol de Marruecos. En la imagen puede verse la inscripción "Marrueco", escrita por Vidal junto a emojis de aplausos y uno de una cara con corazones en los ojos.

arturo vidal seleccion argentina

El mensaje fue interpretado como provocador dada conocida rivalidad del mediocampista chileno con la Selección argentina. Su postura siempre fue desafiante para con la Albiceleste en la antesala de cruces entre ambas selecciones o en la previa de partidos importantes en los que el Rey Arturo siempre manifestó estar en favor del rival de turno de la Argentina.

