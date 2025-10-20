Lionel Scaloni se sumó a Messi y bancó a los pibes de la Selección argentina: "Estamos muy orgullosos de ustedes"

"Tenemos los chicos, las ganas, el sentimiento, la motivación, el comportamiento y la lucha…", comenzó diciendo Scaloni en su posteo. "Argentina y el cuerpo técnico de la selección mayor estamos muy orgullosos de ustedes. Gracias a toda la delegación, a Bernardo Romeo, Diego Placente y a su CT , al staff y especialmente a los jugadores por lo que hicieron en este mundial. Vamos Argentina !", cerró el DT en homenaje a la sobresaliente participación de la Selección argentina en el Mundial Sub 20.
Lo propio había hecho Lionel Messi horas antes, en una de sus historias de Instagram, con un mensaje de aliento también para los jóvenes futbolistas que se quedaron con el segundo lugar en el Mundial de Chile. "Cabeza en alto muchachos", escribió - entre otras cosas- el capitán de la Mayor de la Selección argentina.