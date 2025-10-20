Inicio Ovación Fútbol Lionel Scaloni
Lionel Scaloni se sumó a Messi y bancó a los pibes de la Selección argentina: "Estamos muy orgullosos de ustedes"

Lionel Scaloni felicitó a los jóvenes de la Selección argentina luego de su participación destacada en el Mundial Sub 20, pese a caer en la final ante Marruecos

Por Carolina Quiroga
Lionel Scaloni le envió un sentido mensaje a los pibes de la Selección argentina luego de caer en la final del Mundial Sub 20. 

Se terminó el sueño de la Selección argentina luego de caer ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20, disputada en el Estadio Nacional de Santiago. El equipo de Diego Placente se ubicó por primera vez en 18 años en una instancia definitoria pero no pudo franquear la potencia del elenco africano y perdió por 2 a 0 en Chile.

Tras la derrota, el capitán de la Selección Mayor envió un sentido mensaje a los jóvenes de la Sub 20, felicitándolos por su desempeño durante todo el certamen y brindándoles su apoyo en medio de la tristeza por el subcampeonato. A las palabras de Lionel Messi se sumaron las de Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina que también les dejó su aliento a los juveniles que cayeron en la final.

Lionel Scaloni bancó a los pibes de la Selección argentina: un lazo entre la Mayor y la Sub 20 que se fortalece día a día

En su cuenta de Instagram, Lionel Scaloni publicó una imagen de todo el plantel y el cuerpo técnico que se asentó en Chile durante este Mundial Sub 20 para representar a la Selección argentina. Junto a la foto, el DT de la Mayor dejó un sentido mensaje para los pibes que cayeron en la final ante Marruecos.

"Tenemos los chicos, las ganas, el sentimiento, la motivación, el comportamiento y la lucha…", comenzó diciendo Scaloni en su posteo. "Argentina y el cuerpo técnico de la selección mayor estamos muy orgullosos de ustedes. Gracias a toda la delegación, a Bernardo Romeo, Diego Placente y a su CT , al staff y especialmente a los jugadores por lo que hicieron en este mundial. Vamos Argentina !", cerró el DT en homenaje a la sobresaliente participación de la Selección argentina en el Mundial Sub 20.

Lo propio había hecho Lionel Messi horas antes, en una de sus historias de Instagram, con un mensaje de aliento también para los jóvenes futbolistas que se quedaron con el segundo lugar en el Mundial de Chile. "Cabeza en alto muchachos", escribió - entre otras cosas- el capitán de la Mayor de la Selección argentina.

