Lionel Scaloni se sumó a Messi y bancó a los pibes de la Selección argentina: "Estamos muy orgullosos de ustedes"

Tras la derrota, el capitán de la Selección Mayor envió un sentido mensaje a los jóvenes de la Sub 20, felicitándolos por su desempeño durante todo el certamen y brindándoles su apoyo en medio de la tristeza por el subcampeonato. A las palabras de Lionel Messi se sumaron las de Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina que también les dejó su aliento a los juveniles que cayeron en la final.

Lionel Scaloni bancó a los pibes de la Selección argentina: un lazo entre la Mayor y la Sub 20 que se fortalece día a día

En su cuenta de Instagram, Lionel Scaloni publicó una imagen de todo el plantel y el cuerpo técnico que se asentó en Chile durante este Mundial Sub 20 para representar a la Selección argentina. Junto a la foto, el DT de la Mayor dejó un sentido mensaje para los pibes que cayeron en la final ante Marruecos.