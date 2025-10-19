El malestar de Alpine con Colapinto que puede condicionar su futuro en la Fórmula 1

“Como equipo, cualquier instrucción del muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados de que esto no se haya cumplido, así que es algo que revisaremos y abordaremos internamente”, cerró la primera imagen de su publicación en redes sociales.

Por otra parte, en el posteo de Instagram, la escudería de la primera categoría de monoplazas destacó una frase de Franco Colapinto: “Es algo que discutiremos como equipo y del que aprenderemos en el futuro”.

En la última imagen de la publicación, Alpine resaltó una frase de Pierre Gasly: “Tenemos muchas cosas que revisar como equipo, ya que nos ha costado mucho ser competitivos los domingos”.

Arde la interna de Alpine con Colapinto y Gasly

Con esta especie de comunicado, Alpine mostró su postura sobre el episodio ocurrido en Estados Unidos, que dejó en evidencia las tensiones internas entre los pilotos y el muro de boxes.

El caso también refleja la presión que atraviesa el equipo francés en una temporada irregular, donde las decisiones estratégicas y la convivencia entre sus corredores comienzan a jugar un papel tan determinante como el rendimiento en pista.

Colapinto, por su parte, atraviesa un proceso de consolidación en la máxima categoría y busca afianzar su lugar dentro de un equipo que todavía no logra estabilizar su rendimiento.

Sin embargo, aún no está confirmado su contrato para continuar en la Fórmula 1 durante la próxima temporada.

Los próximos compromisos serán clave para observar si Alpine logra recuperar la armonía interna y encontrar el rumbo deportivo que le permita volver a pelear por puntos.