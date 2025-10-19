Franco Petroli dio la cara en medio de la situación crítica que vive Godoy Cruz

"Veníamos con mucha ilusión a conseguir un resultado positivo en la cancha de Lanús, pero ahora no queda otra que seguir trabajando para salir adelante de este mal momento que nos toca. El grupo va a dejar todo para salir adelante", asumió Petroli respecto de la realidad del Tomba.

ribonetto Walter RIbonetto, DT de Godoy Cruz sigue al frente del plantel y ya piensas en el clásico frente a San Martín de San Juan.

Con respecto al cuerpo técnico que encabeza Walter Ribonetto, el guardavallas, uno de los referentes del plantel, reveló: "Siempre hablamos con ellos, es un cuerpo técnico muy abierto. Estamos todos involucrados para sacar a Godoy Cruz de este mal momento y lo más importante es que estamos muy unidos".

Petroli y el clásico ante San Martín de Sa Juan

Franco Petroli se refirió al decisivo clásico que protagonizará Godoy Cruz ante San Martín de San Juan, que aún no tiene fecha confirmada pero se jugaría el próximo domingo 2 de noviembre.

"Es una de las tres finales que nos quedan y vamos a trabajar para llegar de la mejor manera y ganar el partido en nuestra cancha", afirmó con optimismo.