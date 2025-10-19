Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Franco Petroli dio la cara en medio de la situación crítica que vive Godoy Cruz

Franco Petroli, arquero de Godoy Cruz, habló del presente futbolístico del Tomba que a tres fechas del final no ha asegurado su permanencia en Primera.

Franco Petroli, arquero de Godoy Cruz, se refirió al duro momento que viven.

Foto: Gentileza Prensa Godoy Cruz

Godoy Cruz perdió ante Lanús, por la 13ra fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional, ve comprometida su continuidad en Primera División, y Franco Petroli, arquero del Tomba, le pidió disculpas a los hinchas y aseguró que él y sus compañeros van a salir adelante.

Godoy Cruz perdió ante Lanús y su continuidad en Primera no está sellada.

"Es una derrota dura, que nos duele mucho, pero tenemos que seguir adelante porque nos quedan tres finales. A los hinchas de Godoy Cruz solo les pedimos disculpas por este presente que a nadie le gusta vivir, pero estamos dejando todo en cada entrenamiento y en los partidos para salir adelante", dijo el arquero en declaraciones a Mundo Godoy Cruz.

"Estamos trabajando pero los resultados no se están dando", agregó el ex arquero de River y Estudiantes de Río Cuarto.

"Veníamos con mucha ilusión a conseguir un resultado positivo en la cancha de Lanús, pero ahora no queda otra que seguir trabajando para salir adelante de este mal momento que nos toca. El grupo va a dejar todo para salir adelante", asumió Petroli respecto de la realidad del Tomba.

Walter RIbonetto, DT de Godoy Cruz sigue al frente del plantel y ya piensas en el clásico frente a San Martín de San Juan.

Con respecto al cuerpo técnico que encabeza Walter Ribonetto, el guardavallas, uno de los referentes del plantel, reveló: "Siempre hablamos con ellos, es un cuerpo técnico muy abierto. Estamos todos involucrados para sacar a Godoy Cruz de este mal momento y lo más importante es que estamos muy unidos".

Petroli y el clásico ante San Martín de Sa Juan

Franco Petroli se refirió al decisivo clásico que protagonizará Godoy Cruz ante San Martín de San Juan, que aún no tiene fecha confirmada pero se jugaría el próximo domingo 2 de noviembre.

"Es una de las tres finales que nos quedan y vamos a trabajar para llegar de la mejor manera y ganar el partido en nuestra cancha", afirmó con optimismo.

