Se cumplió el sueño de los hinchas: el delantero de Boca que valió casi 2 millones y rescindió su contrato

Nicolás Orsini Marginado del plantel Orsini entrenaba en soldad en el Boca Predio.

En Boca ganó la Copa Argentina 2021, la Copa de la Liga 2022 y el título de la Liga Profesional 2022; no obstante, los números individuales no acompañaron esos títulos: solo convirtió tres goles en 36 encuentros.

Nicolás Orsini Sin lugar en Boca, Nicolás Orsini salió campeón en Platense.

Fue así que fue cedido a Unión de Santa Fe (en un paso marcado por las lesiones donde convirtió seis goles en 48 partidos, además de ofrecer dos asistencias) y luego a Platense; en el Calamar tocó el cielo con las manos convirtiendo un gol clave en la consagración del Torneo Apertura 2025 frente a Racing en los cuartos de final, aunque su aporte tampoco fue óptimo: 22 partidos, siete titularidades y un solo gol.

Embed EL GOL DE NICOLÁS ORSINI PARA QUE PLATENSE ESTÉ ELIMINANDO A RACING pic.twitter.com/Xfuxc8nePx — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 10, 2025

Después regresó al Xeneize donde entrenó en el Boca Predio en soledad. A sabiendas que no será considerado por el Vasco Arruabarrena es que Juan Román Riquelme decidió comunicarse con el jugador y juntos decidieron rescindir el contrato; sobre su futuro solo hay incógnitas.