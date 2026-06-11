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Por la puerta chica

Se cumplió el sueño de los hinchas: el delantero de Boca que valió casi 2 millones y rescindió su contrato

Tras un año para el olvido el jugador de Boca llegó a un acuerdo con la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme y salió del club

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El delantero de Boca no continuará en el club

El delantero de Boca no continuará en el club

Juan Román Riquelme está craneando el Boca del futuro con el que pretenderá ser protagonista del segundo semestre del año donde deberá disputar el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. Para ello es necesario evaluar jugador por jugador, puesto por puesto, con el objetivo de identificar qué miembros del plantel son prescindibles.

Fue así que el dirigente del Xeneize puso los ojos en un delantero que ha tenido un año para el olvido y lo citó para negociar su salida, algo que rápidamente se pudo gestionar y ya no es más jugador de Boca.

Se cumplió el sueño de los hinchas: el delantero de Boca que rescindió su contrato

Nicolás Orsini llegó al equipo de La Ribera tras sobresalir por su capacidad goleadora en Lanús al punto que pagaron 1.750.000 dólares para hacerse con el 50% de su pase, a mediados de 2021.

Nicolás Orsini
Marginado del plantel Orsini entrenaba en soldad en el Boca Predio.

Marginado del plantel Orsini entrenaba en soldad en el Boca Predio.

En Boca ganó la Copa Argentina 2021, la Copa de la Liga 2022 y el título de la Liga Profesional 2022; no obstante, los números individuales no acompañaron esos títulos: solo convirtió tres goles en 36 encuentros.

Nicolás Orsini
Sin lugar en Boca, Nicol&aacute;s Orsini sali&oacute; campe&oacute;n en Platense.

Sin lugar en Boca, Nicolás Orsini salió campeón en Platense.

Fue así que fue cedido a Unión de Santa Fe (en un paso marcado por las lesiones donde convirtió seis goles en 48 partidos, además de ofrecer dos asistencias) y luego a Platense; en el Calamar tocó el cielo con las manos convirtiendo un gol clave en la consagración del Torneo Apertura 2025 frente a Racing en los cuartos de final, aunque su aporte tampoco fue óptimo: 22 partidos, siete titularidades y un solo gol.

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Después regresó al Xeneize donde entrenó en el Boca Predio en soledad. A sabiendas que no será considerado por el Vasco Arruabarrena es que Juan Román Riquelme decidió comunicarse con el jugador y juntos decidieron rescindir el contrato; sobre su futuro solo hay incógnitas.

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