Los hinchas de Godoy Cruz dijeron presente en el Gambarte para el partido ante Central Norte

La voz de los hinchas del Tomba

La seguidilla de Godoy Cruz

Godoy Cruz será visitante en la próxima fecha frente al líder Ferro que es dirigido por Juan Manuel Sara, ex DT de Deportivo Maipú.

Este partido se disputará el próximo sábado 1 de agosto a las 15 y corresponde a la 23ra fecha.

Después tendrá dos compromisos seguidos en condición de local frente a Chaco For Ever y Deportivo Maipú.

Godoy Cruz puede traer un refuerzo

Godoy Cruz confirmó que el volante Tomás Pozzo y el defensor Matías Funes seguirán sus respectivas carreras en el fútbol uruguayo.: Funes se fue a préstamo sin cargo a Miramar Misiones para sumar rodaje y Toto Pozzo a Defensor Sporting con opción de compra.

Estas salidas abren un único cupo para que el Tomba intente incorporar un jugador.

Además, se fueron Luciano Pascual, Mariano Santiago (Almirante Brown); Matías Ramírez (Águilas Doradas de Colombia) y Bruno Barrionuevo (Huracán Las Heras).