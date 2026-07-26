Los hinchas de Godoy Cruz dijeron presente en el Gambarte para el partido ante Central Norte

Los hinchas de Godoy Cruz disfrutaron de un domingo a pleno sol en el estadio Feliciano Gambarte donde el Tomba recibe a Central Norte de Salta, por la fecha 22 del torneo de la Primera Nacional.
Los simpatizantes de Godoy Cruz disfrutaron de una tarde a pleno sol en el Feliciano Gambarte para alentar al Tomba ante Central Norte
Los hinchas de Godoy Cruz disfrutaron de un domingo a pleno sol en el estadio Feliciano Gambarte donde el Tomba recibe a Central Norte de Salta, por la fecha 22 del torneo de la Primera Nacional.
Los simpatizantes del Expreso fueron a alentar en el segundo encuentro seguido en su estadio ya que venía de ganarle (1-0) a Defensores de Belgrano y conservar un invicto en casa de 10 partidos de los que ganó 6 y empató los otros 4.
Las 6 derrotas que sufrió Godoy Cruz en el certamen de ascenso fueron de visitante, una con Mariano Toedtli como DT y las restantes con Pablo De Muner.
Godoy Cruz será visitante en la próxima fecha frente al líder Ferro que es dirigido por Juan Manuel Sara, ex DT de Deportivo Maipú.
Este partido se disputará el próximo sábado 1 de agosto a las 15 y corresponde a la 23ra fecha.
Después tendrá dos compromisos seguidos en condición de local frente a Chaco For Ever y Deportivo Maipú.
Godoy Cruz confirmó que el volante Tomás Pozzo y el defensor Matías Funes seguirán sus respectivas carreras en el fútbol uruguayo.: Funes se fue a préstamo sin cargo a Miramar Misiones para sumar rodaje y Toto Pozzo a Defensor Sporting con opción de compra.
Estas salidas abren un único cupo para que el Tomba intente incorporar un jugador.
Además, se fueron Luciano Pascual, Mariano Santiago (Almirante Brown); Matías Ramírez (Águilas Doradas de Colombia) y Bruno Barrionuevo (Huracán Las Heras).