Los hinchas de Godoy Cruz festejaron un nuevo aniversario en el Gambarte ante Mitre de Santiago del Estero

hinchas tomba 13 Foto: Cristian Lozano/UNO

En el entretiempo del encuentro ante Mitre ingresaron chicos del club con banderines azules y blancos para cantarle el feliz cumpleaños al Tomba en el centro del campo de juego.

hinchas tomba 21 Foto: Cristian Lozano/UNO

También se sorteó entre los socios presentes una camiseta que ganó Viviana Rodríguez, una campera (Felipe Quiroga), un buzo (Gonzalo Alías) y remeras (Fabián Granero y Agustín Arroyo).

Postales de otra tarde de domingo en el Gambarte

hinchas tomba 15 Foto: Cristian Lozano/UNO

hinchas tomba 14 Foto: Cristian Lozano/UNO

hinchas tomba 12 Foto: Cristian Lozano/UNO

hinchas tomba 11 Foto: Cristian Lozano/UNO

hinchas tomba 10 Foto: Cristian Lozano/UNO

hinchas tomba 9 Foto: Cristian Lozano/UNO

hinchas tomba 8 Foto: Cristian Lozano/UNO

hinchas tomba 7 Foto: Cristian Lozano/UNO

hinchas tomba 17 Foto: Cristian Lozano/UNO

hinchas tomba 18 Foto: Cristian Lozano/UNO

hinchas tomba 19 Foto: Cristian Lozano/UNO

Buen recibimiento de los hinchas locales

Embed - El recibimiento de los hinchas del Tomba

Con un cambio y un debutante

Misael Sosa quedó descartado a último momento por un desgarro en el isquiotibial derecho y en su lugar ingresó Brian Orosco.

hinchas tomba 16 Foto: Cristian Lozano/UNO

Además, Antonio Guerrero fue la novedad en el banco de suplentes de Godoy Cruz. La joven promesa del Tomba es categoría 2008 y muchos lo comparan con el Chulu Andino.

No podía faltar el recuerdo del Indio

En la previa del partido sonó la música del Indio Solari y su imagen no podía faltar en las banderas o en los murales cercanos al Feliciano Gambarte.

hinchas tomba 4 indio

La voz de los hinchas de Godoy Cruz en el 105 aniversario

Embed - Los hinchas del Tomba en el 105 aniversario

Embed - Los hinchas del Tomba celebraron el 105 aniversario (parte 1)

Milagros y un cumpleaños bien tombino

Embed - Milagros, hincha del Tomba, cumple 14 años y quiere su camiseta

Godoy Cruz y su campaña en el Feliciano Gambarte

La convocatoria de hinchas del Tomba ante Mitre de Santiago del Estero fue buena y los tombinos llegaron con la ilusión de festejar un triunfo para prolongar su invicto de local condición en la que ganó 4 partidos y empató otros 4.

hinchas tomba 20 Foto: Cristian Lozano/UNO

Godoy Cruz aún debe jugar dos partidos de visitante para completar la primera rueda y serán ante Almirante Brown, en Isidro Casanova por la fecha 18, y el encuentro postergado ante Central Norte de Salta.

Después habrá un receso y en el inicio de la segunda rueda el Tomba volverá a ser visitante ante Ciudad de Bolívar.