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Primera Nacional

Los hinchas de Godoy Cruz festejaron un nuevo aniversario en el Gambarte ante Mitre de Santiago del Estero

Los hinchas del Tomba celebraron en el Feliciano Gambarte los 105 años de la institución que se cumplieron el 1 de junio pasado

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Foto: Cristian Lozano/UNO

Los hinchas de Godoy Cruz celebraron este domingo los 105 años del club que se cumplieron el lunes 1 de junio y lo hicieron en el estadio Feliciano Gambarte donde recibieron a Mitre por la fecha 17 del torneo de la Primera Nacional.

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Una buena convocatoria tuvo el último partido del Tomba como local de esta primera rueda y los socios Plenos y Bodegueros tuvieron el beneficio de que los acompañantes no socios pudieron adquirir sus tickets a un valor simbólico de $1.921, año de fundación de la institución. Además, en la previa del partido, hubo sorpresas, juegos y sorteos.

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En el entretiempo del encuentro ante Mitre ingresaron chicos del club con banderines azules y blancos para cantarle el feliz cumpleaños al Tomba en el centro del campo de juego.

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También se sorteó entre los socios presentes una camiseta que ganó Viviana Rodríguez, una campera (Felipe Quiroga), un buzo (Gonzalo Alías) y remeras (Fabián Granero y Agustín Arroyo).

Postales de otra tarde de domingo en el Gambarte

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Buen recibimiento de los hinchas locales

Embed - El recibimiento de los hinchas del Tomba

Con un cambio y un debutante

Misael Sosa quedó descartado a último momento por un desgarro en el isquiotibial derecho y en su lugar ingresó Brian Orosco.

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Además, Antonio Guerrero fue la novedad en el banco de suplentes de Godoy Cruz. La joven promesa del Tomba es categoría 2008 y muchos lo comparan con el Chulu Andino.

No podía faltar el recuerdo del Indio

En la previa del partido sonó la música del Indio Solari y su imagen no podía faltar en las banderas o en los murales cercanos al Feliciano Gambarte.

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La voz de los hinchas de Godoy Cruz en el 105 aniversario

Embed - Los hinchas del Tomba en el 105 aniversario

Embed - Los hinchas del Tomba celebraron el 105 aniversario (parte 1)

Milagros y un cumpleaños bien tombino

Embed - Milagros, hincha del Tomba, cumple 14 años y quiere su camiseta

Godoy Cruz y su campaña en el Feliciano Gambarte

La convocatoria de hinchas del Tomba ante Mitre de Santiago del Estero fue buena y los tombinos llegaron con la ilusión de festejar un triunfo para prolongar su invicto de local condición en la que ganó 4 partidos y empató otros 4.

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Godoy Cruz aún debe jugar dos partidos de visitante para completar la primera rueda y serán ante Almirante Brown, en Isidro Casanova por la fecha 18, y el encuentro postergado ante Central Norte de Salta.

Después habrá un receso y en el inicio de la segunda rueda el Tomba volverá a ser visitante ante Ciudad de Bolívar.

  • Fecha 18 vs. Almirante Brown (V)- Domingo 14 de junio a las 15.30
  • Fecha 4 (postergada) vs. Central Norte de Salta (V) domingo 21 de junio a las 16.30
  • Fecha 19: vs. Ciudad de Bolívar (V) sábado 4 de julio a las 16

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