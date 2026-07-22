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Jugó el Mundial 2026 y es el tapado de Arruabarrena: el delantero de jerarquía que busca Boca

Rodolfo Arruabarrena sorprendió al Consejo de Fútbol y le entregó a Juan Román Riquelme el nombre de un goleador histórico internacional

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Arruabarrena comienza a armar el nuevo Boca. 

Arruabarrena comienza a armar el nuevo Boca. 

El cuerpo técnico de Boca, encabezado por Rodolfo Arruabarrena, sorprendió al Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme al presentar esta semana en Buenos Aires una nómina de atacantes de peso internacional para reforzar de urgencia la delantera.

La decisión de acelerar las gestiones responde a la urgente necesidad de cubrir la baja del lesionado Adam Bareiro y a la falta de efectividad del resto de las variantes ofensivas, con el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana en el horizonte.

Arruabarrena necesita un centrodelantero para su equipo.&nbsp;

Arruabarrena necesita un centrodelantero para su equipo.

El delantero mundialista que Arruabarrena pidió para Boca

la gran bomba de la lista solicitada por el entrenador es Enner Valencia, el máximo goleador histórico de la Selección de Ecuador que viene de disputar el Mundial 2026. Con un extenso recorrido en la Premier League europea y en ligas altamente exigentes.

La búsqueda en el mercado de pases se ha tornado compleja debido a las trabas económicas reportadas en otras gestiones relacionadas al puesto de centrodelantero.

Tigre exige una cifra sumamente elevada para desprenderse de David Romero, mientras que el CSKA de Moscú se niega a facilitar la salida de Luciano Gondou.

Enner Valencia es uno de los deseos del Vasco Arruabarrena.&nbsp;

Enner Valencia es uno de los deseos del Vasco Arruabarrena.

Por ahora, Boca tiene oficializadas las llegadas de tres refuerzos para afrontar el segundo semestre. Lozano, Álvaro Montero y Sebastián Villa, quien regresó de Independiente Rivadavia.

Bajas inesperadas para el cruce por Copa Sudamericana

De los futbolistas con los que venía entrenando, el Vasco sabía que no iba a poder contar con dos de ellos para el partido frente a O'Higgins por Sudamericana. Se trata de Toto Belmonte, Milton Giménez y Adam Bareiro que por distintas molestias musculares no formarán parte de la lista de convocados de Boca.

A ellos se sumaron dos bajas de último momento. Una es la de Carlos Palacios. El chileno acusó una molestia en el aductor luego de sumar minutos en el partido frente a Sarmiento y no logrará recuperarse para este encuentro.

El otro de los futbolistas que no podrá estar es la reciente incorporación: Leandro Lozano. El defensor no pudo terminar la última práctica y Dylan Gorosito ingresará en su lugar en la lista de Rodolfo Arruabarrena.

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