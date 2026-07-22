"Los afroargentinos existimos", el descargo de Emanuel Ntaka, ex Mambrú

El debate sobre el racismo en la sociedad argentina se ha vuelto un tema caliente en las redes sociales tras las discusiones internacionales surgidas en el marco del Mundial 2026.
En este contexto, el músico, productor y activista Emanuel Ntaka, conocido por ser uno de los exintegrantes de la banda argentina Mambrú, usó sus redes sociales para visibilizar a la comunidad afrodescendiente en el país y poner de manifiesto las dinámicas de discriminación cotidiana.
¿Existen los afroargentinos en el país?
A través de la frase "los afroargentinos existimos" el músico asegura que durante muchos años el país estuvo atravesado por una narrativa histórica que intentó borrar a los descendientes de africanos del relato oficial de la identidad argentina.
"En Argentina nos enseñaron que los afroargentinos se extinguieron o que todos vinimos de los barcos europeos. Dejar de negar nuestra presencia y nuestras raíces es el primer paso para combatir la discriminación", asegura Ntaka, recordando que la herencia afro es constitutiva de la historia y la cultura nacional.
Además, Emanuel cuestionó la idea extendida de que en Argentina no existe el racismo. Según el artista, la discriminación racial suele manifestarse a través de la naturalización de insultos peyorativos o el prejuzgamiento constante en espacios cotidianos, como la escuela, la calle y las tribunas deportivas.
¿Cuál es el origen de la familia del ex integrante de Mambrú?
Emanuel es hijo de un militante sudafricano exiliado por el Apartheid, y convivió desde su infancia con la concientización sobre los derechos humanos. El artista ganó fama nacional en 2002 cuando se convirtió en uno de los ganadores del reality show Popstars, pero con los años volcó su carrera hacia la producción musical, el activismo y la divulgación artística afrodescendiente.
A través de sus redes sociales, Ntaka invita a aprovechar la oportunidad para revisar la historia, erradicar el racismo sistémico y garantizar el reconocimiento pleno de todos los grupos étnicos que integran el país.
En pocas palabras
- Emanuel Ntaka: Ex Mambrú denuncia racismo y visibiliza comunidad afroargentina en redes sociales.
- Contexto histórico: El músico afirma que Argentina ha intentado borrar a los afrodescendientes de su relato oficial.
- Manifestación del racismo: Ntaka señala que la discriminación se observa en insultos y prejuzgamiento cotidiano.