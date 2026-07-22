"Los afroargentinos existimos", el descargo de Emanuel Ntaka, ex Mambrú

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"En Argentina nos enseñaron que los afroargentinos se extinguieron o que todos vinimos de los barcos europeos. Dejar de negar nuestra presencia y nuestras raíces es el primer paso para combatir la discriminación", asegura Ntaka, recordando que la herencia afro es constitutiva de la historia y la cultura nacional.

Además, Emanuel cuestionó la idea extendida de que en Argentina no existe el racismo. Según el artista, la discriminación racial suele manifestarse a través de la naturalización de insultos peyorativos o el prejuzgamiento constante en espacios cotidianos, como la escuela, la calle y las tribunas deportivas.

¿Cuál es el origen de la familia del ex integrante de Mambrú?

Emanuel es hijo de un militante sudafricano exiliado por el Apartheid, y convivió desde su infancia con la concientización sobre los derechos humanos. El artista ganó fama nacional en 2002 cuando se convirtió en uno de los ganadores del reality show Popstars, pero con los años volcó su carrera hacia la producción musical, el activismo y la divulgación artística afrodescendiente.

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A través de sus redes sociales, Ntaka invita a aprovechar la oportunidad para revisar la historia, erradicar el racismo sistémico y garantizar el reconocimiento pleno de todos los grupos étnicos que integran el país.