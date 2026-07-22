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El camino continental

Así le fue a Boca cada vez que jugó la Copa Sudamericana: es el único bicampeón consecutivo

Boca debió cambiar su objetivo internacional tras quedar tercero del grupo en la Copa Libertadores y ahora asumió el reto de buscar la gloria en la Sudamericana

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Boca ganó la Copa Sudamericana por última vez en 2005.

Boca ganó la Copa Sudamericana por última vez en 2005.

La campaña internacional de Boca Juniors tomó un rumbo inesperado luego de quedar relegado al tercer puesto de su zona en la Copa Libertadores. Este resultado obligó al conjunto Xeneize a despedirse de manera prematura del certamen más importante del continente y meterse de lleno en la Copa Sudamericana.

Asumir ese golpe no fue una tarea sencilla para una institución habituada a la máxima exigencia continental. Sin embargo, la obligación histórica del club transformó rápidamente la decepción inicial en la necesidad imperiosa de ser protagonista, reconfigurando sus metas para intentar conquistar un torneo en el que ya supo escribir páginas doradas.

Boca gan&oacute; su primera Copa Sudamericana en 2004.

Boca ganó su primera Copa Sudamericana en 2004.

De la decepción a volver a creer: el cambio de chip de Boca en la Sudamericana

El conjunto de la Ribera iniciará este jueves un nuevo capítulo en la Copa Sudamericana cuando se mida ante O'Higgins de Chile en el partido correspondiente a los 16avos de final. El arribo a esta instancia se dio tras un duro traspié deportivo a comienzos de año: el equipo había encarado la temporada con la ilusión al máximo en la Copa Libertadores, pero protagonizó un papelón al quedar eliminado en la fase de grupos, situación que terminó decretando su caída al segundo torneo de clubes más importante de América.

Más allá del trago amargo en el certamen principal, la Sudamericana trae gratos recuerdos al pueblo boquense, ya que allí también supo escribir páginas doradas. Sus actuaciones más destacadas se dieron en las ediciones de 2004 y 2005, cuando logró el bicampeonato tras superar en las finales a Bolívar de Bolivia (con un global de 2-1) y a Pumas de México (al imponerse 4-3 en la definición por penales luego de igualar 2-2 en el marcador general).

El historial de Boca en la competencia también registra otras campañas de alto impacto, como los pasos a cuartos de final en 2003 y 2008. Sin embargo, la ocasión en la que estuvo más cerca de volver a pelear por el título fue en 2014, cuando sufrió una dura eliminación en semifinales frente a su clásico rival, River.

Aquella serie quedó marcada a fuego por el penal que desaprovechó el delantero Emmanuel Gigliotti, un cruce clave que privó al equipo de avanzar a la gran final que finalizó ganando el Millonario.

Boca gan&oacute; la Copa Sudamericana por &uacute;ltima vez en 2005.

Boca ganó la Copa Sudamericana por última vez en 2005.

Así le fue a Boca cada vez que jugó la Copa Sudamericana

  • 2002 - Octavos de final: eliminado por Gimnasia y Esgrima La Plata.
  • 2003 - Cuartos de final: eliminado por Atlético Nacional (Colombia).
  • 2004 - Campeón: le ganó la final a Bolívar (Bolivia).
  • 2005 - Campeón: le ganó la final a Pumas UNAM (México).
  • 2006 - Octavos de final: eliminado por Nacional (Uruguay).
  • 2007 - Octavos de final: eliminado por São Paulo (Brasil).
  • 2008 - Cuartos de final: eliminado por Internacional de Porto Alegre (Brasil).
  • 2009 - Primera fase: eliminado por Vélez Sarsfield en la fase eliminatoria argentina.
  • 2012 - 16avos de final / Segunda fase: eliminado por Independiente por gol de visitante.
  • 2014 - Semifinal: eliminado por River Plate.
  • 2024 - Octavos de final: eliminado por Cruzeiro (Brasil) en la definición por penales.

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