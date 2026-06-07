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Godoy Cruz juega contra Mitre de Santiago del Estero en el Feliciano Gambarte: hora, formaciones y cómo verlo

Godoy Cruz jugará con Mitre de Santiago del Estero este domingo desde las 16.30 por la fecha 17 de la Zona A de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz jugará ante Mitre de Santiago del Estero, en el Feliciano Gambarte, donde se sostiene como invicto.

Godoy Cruz jugará ante Mitre de Santiago del Estero, en el Feliciano Gambarte, donde se sostiene como invicto.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Godoy Cruz jugará ante Mitre de Santiago del Estero, este domingo desde las 16.30 por la décima séptima fecha de la Zona A del torneo de Primera Nacional. El partido tendrá como escenario el estadio Feliciano Gambarte, bajo el arbitraje de Lucas Cavallero y se podrá seguir en vivo por Radio Nihuil y por LPF Play.

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El Tomba buscará su tercer triunfo seguido en el Feliciano Gambarte.

El Tomba buscará su tercer triunfo seguido en el Feliciano Gambarte.

Godoy Cruz buscará volver a ganar de local

El Tomba viene de caer de visitante ante Estudiantes de Buenos Aires y buscará volver a ganar de local, donde marcha invicto. El equipo dirigido por Pablo De Muner se ubica séptimo en el Grupo A con 22 unidades. Esto es producto de 5 triunfos, 7 empates y tres derrotas, se ubica a seis puntos del líder Deportivo Morón.

En el Expreso será baja Gastón Gil Romero en el mediocampo, su lugar sería ocupado por Juan Andrada.

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El Tomba defiende su invicto en el Feliciano Gambarte

Godoy Cruz marcha invicto en el Feliciano Gambarte, en los ocho partidos que disputó acumula cuatro victorias y cuatro empates. El Bodeguero buscará su tercer triunfo seguido de local, ya que viene de ganarle 2 a 1 a Racing de Córdoba y 4 a 0 a All Boys.

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Así llega Mitre de Santiago del Estero, el rival de Godoy Cruz

Mitre viene de sufrir una dura derrota de local por 3 a 1 frente al puntero Deportivo Morón. El Aurinegro sufrió la primera derrota desde la llegada de Cristian Mazzón tras cinco fechas perdió y se mantiene en el 13º puesto de la tabla con 17 puntos, producto de 3 victorias, 8 empates y 4 derrotas.

Godoy Cruz concentrados.

Probables formaciones y detalles del partido:

  • Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Tomás Rossi, Esteban Burgos y Juan Segundo Morán; Vicente Poggi, Juan Andrada y Tomás Pozzo; Nahuel Ulariaga, Martín Pino y Misael Sosa DT: Pablo De Muner.
  • Mitre: Joaquín Ledesma; Iván Antunes, Pablo Minissale, Daniel Abello y Martín Rodríguez; Agustín Ramírez, Martín Vázquez, Juan Alessandroni y Enzo Avaro; Mateo Maldonado y Marcos Machado. DT: Cristian Mazzón.
  • Estadio: Feliciano Gambarte.
  • Árbitro: Lucas Cavallero
  • Hora: 16.30

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