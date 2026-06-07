Godoy Cruz juega contra Mitre de Santiago del Estero en el Feliciano Gambarte: hora, formaciones y cómo verlo

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El Tomba defiende su invicto en el Feliciano Gambarte

Godoy Cruz marcha invicto en el Feliciano Gambarte, en los ocho partidos que disputó acumula cuatro victorias y cuatro empates. El Bodeguero buscará su tercer triunfo seguido de local, ya que viene de ganarle 2 a 1 a Racing de Córdoba y 4 a 0 a All Boys.

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Así llega Mitre de Santiago del Estero, el rival de Godoy Cruz

Mitre viene de sufrir una dura derrota de local por 3 a 1 frente al puntero Deportivo Morón. El Aurinegro sufrió la primera derrota desde la llegada de Cristian Mazzón tras cinco fechas perdió y se mantiene en el 13º puesto de la tabla con 17 puntos, producto de 3 victorias, 8 empates y 4 derrotas.

Godoy Cruz concentrados.

Probables formaciones y detalles del partido: