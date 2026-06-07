Godoy Cruz juega contra Mitre de Santiago del Estero en el Feliciano Gambarte: hora, formaciones y cómo verlo

El Tomba defiende su invicto en el Feliciano Gambarte
Godoy Cruz marcha invicto en el Feliciano Gambarte, en los ocho partidos que disputó acumula cuatro victorias y cuatro empates. El Bodeguero buscará su tercer triunfo seguido de local, ya que viene de ganarle 2 a 1 a Racing de Córdoba y 4 a 0 a All Boys.
Así llega Mitre de Santiago del Estero, el rival de Godoy Cruz
Mitre viene de sufrir una dura derrota de local por 3 a 1 frente al puntero Deportivo Morón. El Aurinegro sufrió la primera derrota desde la llegada de Cristian Mazzón tras cinco fechas perdió y se mantiene en el 13º puesto de la tabla con 17 puntos, producto de 3 victorias, 8 empates y 4 derrotas.
Probables formaciones y detalles del partido:
- Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Tomás Rossi, Esteban Burgos y Juan Segundo Morán; Vicente Poggi, Juan Andrada y Tomás Pozzo; Nahuel Ulariaga, Martín Pino y Misael Sosa DT: Pablo De Muner.
- Mitre: Joaquín Ledesma; Iván Antunes, Pablo Minissale, Daniel Abello y Martín Rodríguez; Agustín Ramírez, Martín Vázquez, Juan Alessandroni y Enzo Avaro; Mateo Maldonado y Marcos Machado. DT: Cristian Mazzón.
- Estadio: Feliciano Gambarte.
- Árbitro: Lucas Cavallero
- Hora: 16.30