Godoy Cruz tendrá cambios para jugar con Mitre en el Feliciano Gambarte

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Este jueves el plantel del Expreso entrenó en el Feliciano Gambarte, donde el DT realizó un ensayó de fútbol.

Godoy Cruz jugará ante Mitre el último partido de local en esta primera rueda

Godoy Cruz jugará ante Mitre el próximo domingo desde las 16.30 en el estadio Feliciano Gambarte, por la 17ma fecha del torneo de la Primera Nacional. En el último partido de local de esta primera ronda, luego jugará de visitante ante Almirante de Brown el próximo domingo 14 de junio a las 15.30, y por la cuarta fecha que fue postergada, enfrentará en Salta a Central Norte el domingo 21 de junio a las 16.30.