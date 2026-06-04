Godoy Cruz se prepara para jugar con Mitre de Santiago del Estero, tras la derrota ante Estudiantes de Caseros, en condición de visitante. El entrenador Pablo De Muner, hará cambios de cara a su quinto partido como DT del Tomba, que será en el Feliciano Gambarte.
Godoy Cruz tendrá cambios para jugar con Mitre en el Feliciano Gambarte
Godoy Cruz se prepara para jugar con Mitre de Santiago del Estero, en el Feliciano Gambarte, por la fecha 17 del torneo de la Primera Nacional
Este jueves el plantel del Expreso entrenó en el Feliciano Gambarte, donde el DT realizó un ensayó de fútbol.
Godoy Cruz jugará ante Mitre el último partido de local en esta primera rueda
Godoy Cruz jugará ante Mitre el próximo domingo desde las 16.30 en el estadio Feliciano Gambarte, por la 17ma fecha del torneo de la Primera Nacional. En el último partido de local de esta primera ronda, luego jugará de visitante ante Almirante de Brown el próximo domingo 14 de junio a las 15.30, y por la cuarta fecha que fue postergada, enfrentará en Salta a Central Norte el domingo 21 de junio a las 16.30.
Se vienen modificaciones en Godoy Cruz
El entrenador Pablo De Muner hará un cambio obligado con respecto a la formación que viene de perder de visitante ante Estudiantes de Buenos Aires. El volante Gastón Gil Romero, saldrá del equipo por haber llegado a la quinta amarilla y en su lugar ingresaría Juan Andrada.
Los once probables para el próximo domingo serían los siguientes: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Esteban Burgos y Juan Segundo Morán; Juan Andrada, Vicente Poggi y Tomás Pozzo; Nahuel Ulariaga, Martín Pino y Misael Sosa DT: Pablo De Muner.
La buena racha del Tomba en los 8 partidos que jugó el Feliciano Gambarte
- vs. Ciudad de Bolívar 1ra fecha- 1-1
- vs. Deportivo Madryn 3ra fecha- 0-0
- vs. Ferro 5ta fecha- 2-1
- vs. Acassuso 8va 2-1
- vs. San Miguel 10ma- fecha- 0-0
- vs Deportivo Morón 12 fecha- 2-2
- vs Racing de Córdoba 13-fecha- 2-1
- vs All Boys- 4-0
Perdió la Reserva de Godoy Cruz
La Reserva de Godoy Cruz perdió ante Unión de Santa Fe, de local, por 1a 0 por la fecha16 y acumuló su quinta derrota seguida.