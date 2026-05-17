Qué dijo Pablo De Muner tras la caída de Godoy Cruz frente a Los Andes

"No me gusta perder, pero me voy tranquilo por lo que hicieron los jugadores en el segundo tiempo, donde fuimos a buscar el partido y tuvimos ocasiones. Todavía faltan muchas fechas, y nos queda mucho recorrido", agregó el DT de Godoy Cruz.

Sobre el penal que desperdició Martín Pino cuando el Tomba perdía 1 a 0, afirmó: "Tuvimos una situación clara con el penal, teníamos la chance de empatar el partido, son situaciones del fútbol. Ellos sacaron la diferencia en el primer tiempo con el gol y supieron sostener la victoria y nosotros en nuestro momento en el segundo tiempo no pudimos golpear".

Con respecto al plantel que se encontró, explicó: "Tenemos buenos jugadores, estamos trabajando para mejorar en algunos aspectos en la faceta del juego y poder ser un equipo completo para pelear por los primeros puestos".

Sobre lo que se le viene al Tomba que es el partido con All Boys, el DT afirmó: "Nos tenemos que hacer fuertes de local y ganar los tres puntos frente a All Boys".

Lo que viene para Godoy Cruz

Godoy Cruz tras jugar frente a Los Andes ahora se preparará para jugar ante All Boys. Este encuentro se disputará el próximo domingo 24 de mayo en el estadio Feliciano Gambarte, desde las 16.30, por la 15ta fecha del torneo de la Primera Nacional.