Cuándo se juega la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano: todos los detalles

Trofeo Torneo Apertura El domingo 24 de mayo se conocerá al campeón del Torneo Apertura.

Así llegaron River y X a la final del Torneo Apertura

River fue el primer clasificado a la final del Torneo Apertura ya que el sábado venció en el Estadio Monumental a Rosario Central por 1 a 0 gracias al gol convertido por Colidio; sin embargo, tuvo que recorrer un largo camino para conseguir su boleto.

El Millonario clasificó en la segunda posición de la Zona B con 29 puntos, cinco menos que Independiente Rivadavia, fruto de 9 partidos ganados y 2 perdidos, además cayó en 5 oportunidades.

Luego dejó en el camino a San Lorenzo (empataron 1 a 1 en los 90 minutos, el tiempo extra finalizó igualado 2 a 2 y en los penales se impuso el conjunto de Núñez 4 a 3), Gimnasia de La Plata (2 a 0) y al Canalla.

Belgrano quedó en el quinto puesto de la Zona B con 26 puntos al ganar 7 partidos, empatando 5 y cayendo 4 veces. Después, ya en los playoffs, eliminó a Talleres de Córdoba (1 a 0), Unión de Santa Fe (2 a 0) y a Argentinos Juniors (empataron 1 a 1 y en los penales se impuso 4 a 3).

River y Belgrano se enfrentaron en la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Monumental donde el Millonario se quedó con una contundente victoria por 3 a 0 con un doblete de Tomás Galván y uno de Facundo Colidio.

Estadio Mario Alberto Kempes El Estadio Mario Alberto Kempes albergará la final del Torneo Apertura.

Dónde ver la final del Torneo Apertura por TV

La final entre River y Belgrano contará con la televisación de ESPN Premium y TNT Sports mientras que las parcialidades de ambos equipos podrán asistir a la cancha para alentar por sus equipos.

Aunque aún no hay novedades sobre cuándo ni cómo se podrán adquirir las entradas, en ocasiones anteriores se vendieron por la plataforma Deportick.com , por lo que habrá que esperar el comunicado oficial que realizará la Liga Profesional.

El escenario no se modificará aunque Belgrano juega sus partidos como local en el Estadio Mario Alberto Kempes ya que el Reglamento reza en el punto 8.6: "Las sedes que oportunamente designe la LPF para la disputa de la final, no serán susceptibles de modificación en caso de que acceda a las mismas el equipo que habitualmente dispute sus partidos en dicho estadio en condición de local y/o en dicha jurisdicción".