Cuándo se juega la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano: todos los detalles

El Estadio Mario Alberto Kempes se vestirá de gala para recibir la final del Torneo Apertura que tendrá a River Plate y a Belgrano como protagonistas y que está programada para el domingo 24 de mayo desde las 15.30 con árbitros por designar.
River y Belgrano se enfrentarán en Córdoba por la final del Torneo Apertura en un partido lleno de morbo
El Estadio Mario Alberto Kempes se vestirá de gala para recibir la final del Torneo Apertura que tendrá a River Plate y a Belgrano como protagonistas y que está programada para el domingo 24 de mayo desde las 15.30 con árbitros por designar.
El trasendental partido contará con el público de ambas parcialidades, lo que generó gran expectativa ya que volverá el folclore del fútbol en las tribunas en una final para alquilar balcones.
Además, la final tendrá un condimento extra: River y Belgrano se volverán a enfrentar en un partido definitorio con el antecedente del 26 de junio de 2011, donde el Millonario perdió la categoría frente al conjunto cordobés.
River fue el primer clasificado a la final del Torneo Apertura ya que el sábado venció en el Estadio Monumental a Rosario Central por 1 a 0 gracias al gol convertido por Colidio; sin embargo, tuvo que recorrer un largo camino para conseguir su boleto.
El Millonario clasificó en la segunda posición de la Zona B con 29 puntos, cinco menos que Independiente Rivadavia, fruto de 9 partidos ganados y 2 perdidos, además cayó en 5 oportunidades.
Luego dejó en el camino a San Lorenzo (empataron 1 a 1 en los 90 minutos, el tiempo extra finalizó igualado 2 a 2 y en los penales se impuso el conjunto de Núñez 4 a 3), Gimnasia de La Plata (2 a 0) y al Canalla.
Belgrano quedó en el quinto puesto de la Zona B con 26 puntos al ganar 7 partidos, empatando 5 y cayendo 4 veces. Después, ya en los playoffs, eliminó a Talleres de Córdoba (1 a 0), Unión de Santa Fe (2 a 0) y a Argentinos Juniors (empataron 1 a 1 y en los penales se impuso 4 a 3).
River y Belgrano se enfrentaron en la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Monumental donde el Millonario se quedó con una contundente victoria por 3 a 0 con un doblete de Tomás Galván y uno de Facundo Colidio.
La final entre River y Belgrano contará con la televisación de ESPN Premium y TNT Sports mientras que las parcialidades de ambos equipos podrán asistir a la cancha para alentar por sus equipos.
Aunque aún no hay novedades sobre cuándo ni cómo se podrán adquirir las entradas, en ocasiones anteriores se vendieron por la plataforma Deportick.com, por lo que habrá que esperar el comunicado oficial que realizará la Liga Profesional.
El escenario no se modificará aunque Belgrano juega sus partidos como local en el Estadio Mario Alberto Kempes ya que el Reglamento reza en el punto 8.6: "Las sedes que oportunamente designe la LPF para la disputa de la final, no serán susceptibles de modificación en caso de que acceda a las mismas el equipo que habitualmente dispute sus partidos en dicho estadio en condición de local y/o en dicha jurisdicción".