En la despedida de Antoine Griezmann, el Atlético de Madrid le ganó como local al Girona y el Cholo Simeone confirmó que seguirá en su cargo de director técnico en la próxima temporada.
El Cholo Simeone se sinceró y conmovió a los hinchas del Atlético de Madrid
En la despedida de Antoine Griezmann, el Atlético de Madrid le ganó como local al Girona y el Cholo Simeone hizo un anuncio muy esperado.
”Si soy honesto, estoy pensando en la próxima temporada. Estoy pensando en mí mismo. Continuaré, pero estoy pensando en cómo abordar una nueva temporada”, dijo el entrenador en el penúltimo partido de un año en el que su equipo fue semifinalista de la Champions League, finalista de la Copa del Rey y culminará 4to. en La Liga, posición que lo clasifica a la la Champions del año que viene.
El Cholo, dos veces campeón como jugador, cumplirá en diciembre 15 años consecutivos como entrenador del Atlético.
El Atlético Madrid de Diego Simeone tuvo a su hijo Giuliano entre los once titulares y a Thiago Almada ingresando desde el banco para obtener la cuarta victoria en los últimos 5 encuentros.
El nigeriano Ademola Lookman marcó el tanto de la victoria (1-0) en una tarde festiva para los Colchoneros ya que Griezmann llegó a 500 partidos en el club y se despidió de los hinchas ya que después del Mundial jugará en Orlando City de Estados Unidos.
Los títulos de Diego Simeone como DT del Atlético de Madrid
- 2 Europa League: 2011-12 y 2017-18.
- 2 Ligas: 2013-14 y 2020-21.
- Copa del Rey: 2012-13.
- Supercopa de España: 2014.
- 2 Supercopa de Europa: 2012 y 2018.