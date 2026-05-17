El Cholo Simeone se sinceró y conmovió a los hinchas del Atlético de Madrid

El Cholo, dos veces campeón como jugador, cumplirá en diciembre 15 años consecutivos como entrenador del Atlético.

El Atlético Madrid de Diego Simeone tuvo a su hijo Giuliano entre los once titulares y a Thiago Almada ingresando desde el banco para obtener la cuarta victoria en los últimos 5 encuentros.

El nigeriano Ademola Lookman marcó el tanto de la victoria (1-0) en una tarde festiva para los Colchoneros ya que Griezmann llegó a 500 partidos en el club y se despidió de los hinchas ya que después del Mundial jugará en Orlando City de Estados Unidos.

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Los títulos de Diego Simeone como DT del Atlético de Madrid