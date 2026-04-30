Más allá del gol de Julián Álvarez, con doble significado, en la igualdad entre el Atlético de Madrid y el Arsenal por la ida de las semifinales de la Champions League, lo que despertó preocupación en cuerpo técnico del Cholo Simeone y Lionel Scaloni, fue la lesión del delantero cordobés.
Qué pasó con la lesión de Julián Álvarez en el partido Atlético de Madrid y Arsenal
Luego de anotar su gol en el empate entre el Atlético de Madrid y Arsenal, en las semifinales de la Champions League, Julián Álvarez salió lesionado
El Araña Álvarez tuvo que ser reemplazado por lesión a los 77 minutos, luego de un choque minutos antes con inglés Eberechi Eze, donde el autor de la igualdad -de penal a los 56'- dio muestras de dolor en su tobillo y quedó tendido en el césped, generando zozobra entre los suyos. El nacido en Cachín fue reemplazado por Alex Baena.
Julián Álvarez anotó su gol número 25 en 45 partidos de la UEFA Champions League, igualando a Hernán Crespo (en 65 partidos) y a Lautaro Martínez (66). Además hizo ante el Arsenal su 10° gol en esta edición de la Champions League e igualó una marca que solo ostentaban Lionel Messi, Alfredo Di Stéfano y el mendocino Pedro Waldemar Manfredini.
Cómo está Julián Álvarez de su lesión en el duelo Atlético de Madrid- Arsenal
Tras el encuentro, en entrenador Colchonero, Diego Simeone, habló sobre el estado del delantero de la Selección argentina y máximo artillero argentino en torneos de la UEFA.
“Le harán estudios para ver qué tiene, esperemos que sea lo menos posible”, afirmó el Cholo en la entrevista post partido de la televisación del encuentro. Luego, fue consultado sobre si podrá contar con él para el encuentro de vuelta. “Soy optimista”, declaró.
En la madrugada de este jueves, el periodista argentino Gastón Edul realizó una investigación profunda sobre la lesión del Julián Álvarez y posteó en sus redes sociales que el Arañita "está bien", y hasta aseguró que podrá jugar en el duelo revancha entre el Atlético de Madrid y Arsenal, el próximo 5 de mayo, a las 16.