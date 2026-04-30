Qué pasó con la lesión de Julián Álvarez en el partido Atlético de Madrid y Arsenal

Julián Álvarez anotó su gol número 25 en 45 partidos de la UEFA Champions League, igualando a Hernán Crespo (en 65 partidos) y a Lautaro Martínez (66). Además hizo ante el Arsenal su 10° gol en esta edición de la Champions League e igualó una marca que solo ostentaban Lionel Messi, Alfredo Di Stéfano y el mendocino Pedro Waldemar Manfredini.

Cómo está Julián Álvarez de su lesión en el duelo Atlético de Madrid- Arsenal

Tras el encuentro, en entrenador Colchonero, Diego Simeone, habló sobre el estado del delantero de la Selección argentina y máximo artillero argentino en torneos de la UEFA.

“Le harán estudios para ver qué tiene, esperemos que sea lo menos posible”, afirmó el Cholo en la entrevista post partido de la televisación del encuentro. Luego, fue consultado sobre si podrá contar con él para el encuentro de vuelta. “Soy optimista”, declaró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gastonedul/status/2049739592484388960&partner=&hide_thread=false Confirmado: Julián Álvarez está bien y puede participar de la vuelta por Champions League. https://t.co/TBEaGBLzNk — Gastón Edul (@gastonedul) April 30, 2026

En la madrugada de este jueves, el periodista argentino Gastón Edul realizó una investigación profunda sobre la lesión del Julián Álvarez y posteó en sus redes sociales que el Arañita "está bien", y hasta aseguró que podrá jugar en el duelo revancha entre el Atlético de Madrid y Arsenal, el próximo 5 de mayo, a las 16.