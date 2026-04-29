Julián Álvarez hizo el gol del Atlético de Madrid ante el Arsenal en la Champions League e igualó una marca que solo ostentaban Lionel Messi, Alfredo Di Stéfano y un mendocino que hizo historia en en el fútbol de Europa.
Quién es el mendocino que precedió a Julián Álvarez y a Messi con 10 o más goles en una copa europea
Julián Álvarez hizo el gol del Atlético de Madrid ante el Arsenal en la Champions League e igualó una marca que sólo ostentaban Lionel Messi, Alfredo Di Stéfano y un mendocino.
El delantero de la Selección argentina llegó a 10 goles en la actual edición de la máxima competición europea siendo el primer jugador del conjunto Colchonero que alcanza esa cifra en la Champions ya que el colombiano Radamel Falcao y Adrián hicieron 12 y 11 goles, respectivamente, pero en la Europa League 2011-12.
Entre los futbolistas argentinos, Alfredo Di Stéfano hizo 10 goles para el Real Madrid en la Copa de Europa de la temporada 1957-1958 y Lionel Messi alcanzó la marca de 10 o más goles en 5 oportunidades en la Champions jugando para el Barcelona.
La temporadas en las que Messi hizo 10 o más goles en la Champions
- 2010/11: 12 goles (Campeón y Máximo Goleador)
- 2011/12: 14 goles (Máximo Goleador)
- 2014/15: 10 goles (Campeón y Máximo Goleador)
- 2016/17: 11 goles
- 2018/19: 12 goles
El mendocino que precedió a Messi y Julián en las copas europeas
Antes de Messi y Julián Álvarez, el único futbolista argentino que había marcado 10 o más goles en una misma temporada de una copa europea era el maipucino Pedro Waldemar Manfredini.
Il Piedone, como lo llamaban en Italia, marcó 12 tantos para la Roma en la Copa de Ferias, hoy conocida como la Europa League, y fue para salir campeón de la edición 1960-61.
Ese fue el primer título internacional de la Roma que recién volvió a ganar a nivel continental en la Conference League 2021-22.