Quién es el mendocino que precedió a Julián Álvarez y a Messi con 10 o más goles en una copa europea

Entre los futbolistas argentinos, Alfredo Di Stéfano hizo 10 goles para el Real Madrid en la Copa de Europa de la temporada 1957-1958 y Lionel Messi alcanzó la marca de 10 o más goles en 5 oportunidades en la Champions jugando para el Barcelona.

La temporadas en las que Messi hizo 10 o más goles en la Champions

2010/11: 12 goles (Campeón y Máximo Goleador)

2011/12: 14 goles (Máximo Goleador)

2014/15: 10 goles (Campeón y Máximo Goleador)

2016/17: 11 goles

2018/19: 12 goles

Barcelona forward Lionel Messi celebrates after scoring his side’s second goal during the Champions League quarterfinal, second leg, soccer match between FC Barcelona and Manchester United at the Camp Nou stadium in Barcelona, Spain, Tuesday, April 16, 20 Messi en la Champions.

El mendocino que precedió a Messi y Julián en las copas europeas

Antes de Messi y Julián Álvarez, el único futbolista argentino que había marcado 10 o más goles en una misma temporada de una copa europea era el maipucino Pedro Waldemar Manfredini.

manfredini Manfredini, un orgullo del fútbol de Mendoza.

Il Piedone, como lo llamaban en Italia, marcó 12 tantos para la Roma en la Copa de Ferias, hoy conocida como la Europa League, y fue para salir campeón de la edición 1960-61.

Ese fue el primer título internacional de la Roma que recién volvió a ganar a nivel continental en la Conference League 2021-22.