Cuánto vale el pase de Julián Álvarez, el delantero que quieren el Barcelona, Arsenal y PSG

En la presente temporada, Julián Álvarez demostró un gran nivel con el Atlético, donde anotó 19 goles y repartió 9 asistencias en 47 partidos, además de ser clave en los cuartos de final de la Champions League con golazo de tiro libre que le hizo al Barcelona, el club que parece más decidido a contratarlo.

Cuánto vale el pase de Julián Álvarez

Según Transfermarkt, el pase de Julián cotiza actualmente en 90 millones de euros, aunque vale destacar que River lo vendió al Manchester City en 23 millones de euros y ese club inglés lo transfirió en 95 millones (75 más 20 de objetivos) al Aleti.

Álvarez se inclinaría por jugar en el Barcelona, pero la dirigencia del club catalán ha fijado un límite de 100 millones de euros para ofertar por el delantero que tiene contrato hasta junio del 2030 y una cláusula de rescisión imposible de 500 millones de euros.

Pese a su reciente caída en la final de la Copa del Rey, el cordobés acumula 104 encuentros con la camiseta del Colchonero, con 48 goles y 18 asistencias.