Este lunes Países Bajos tuvo un exigente ensayo ante otro seleccionado mundialista, Uzbekistan, y el triunfo fue para el combinado naranja en forma muy ajustada y desde los doce pasos. Cody Gapko puso el 2 a 1 definitivo en tiempo adicionado, cuando parecía que el amistoso internacional quedaría en tablas.
Países Bajos superó con dos penales a Uzbekistan en un amistoso jugado en Nueva York
Con un doblete de penales de Cody Gapko, el seleccionado de Países Bajos se impuso con lo justo a Uzbekistan en un amistoso internacional previo al Mundial 2026
Un doblete de Gakpo desde los once metros le dio la victoria a Países Bajos, que acabó con diez por la expulsión de Til. La encargada del arbitraje, la local Alyssa Pennington, pitó un protestado penal que convirtió Gapko a los 8 minutos de descuento (90 +8), 6 minutos después de que el ingresado Igor Sergeev igualara el marcador. El primer gol también fue un penal de Gapko, a los 32 minutos del primer tiempo.
Duelo caliente entre Países Bajos y Uzbekistan en Nueva York
El seleccionado naranja (vestido de blanco en esta oportunidad, y que dirige Ronald Koeman, venían de caer sorpresivamente por la mínima frente a Argelia, por lo que buscaba este lunes mejorar su rendimiento, algo que dejó más dudas que certezas, pero sirvió para levantar la moral antes del debut del domingo (14 ) ante Japón, en Texas.
Por su parte, los uzbecos que dirige el italiano Fabio Cannavaro también venían de una derrota, por 2 a 0 frente a Canadá.
Un momento dramático para el Naranja fue a los 67', cuando se portero Bart Verbruggen salió lesionado -reemplazado por Mark Flekken- pero dejó preocupación de cara al debut del domingo.
Países Bajos dominó pero sólo anotó de penal ante Uzbekistan
La apertura del marcador llegó luego de que Crysencio Summerville fuera derribado dentro del área por Abdukodir Khusanov y la jueza cobrara el penal correspondiente, tras el cual la Naranja Mecánica se fue al descanso con una leve pero merecida ventaja.
Países Bajos mantuvo el control del balón, pero los de Cannavaro impusieron un estricto 5-4-1 que dejó sin espacio en los metros finales a los neerlandeses. Sin embargo, una mano intencional en el área le permitió a Uzbekistán igualar de penal ya en tiempo de descuento.
Los Lobos Blancos sufrieron una importante baja por lesión de su capitán Eldor Shomurodov (77'). Precisamente su reemplazante, Igor Sergeev, fue el autor de la igualdad, que parecía definitiva.
Pero a los 98 minutos, llegó un penal sancionado por un leve empujón dentro del área sobre Jan Paul van Hecke, sanción polémica y protestada, pero que le sirvió a Gapko para cosechar su segunda conquista y dar el triunfo a los suyos.