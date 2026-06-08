Países Bajos superó con dos penales a Uzbekistan en un amistoso jugado en Nueva York

Por su parte, los uzbecos que dirige el italiano Fabio Cannavaro también venían de una derrota, por 2 a 0 frente a Canadá.

Un momento dramático para el Naranja fue a los 67', cuando se portero Bart Verbruggen salió lesionado -reemplazado por Mark Flekken- pero dejó preocupación de cara al debut del domingo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2064066946727866394&partner=&hide_thread=false Gakpo marcó para Países Bajos en el amistoso ante Uzbekistán y el Bambino Pons le rindió un homenaje al Indio Solari.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/MckqidS2Za — SportsCenter (@SC_ESPN) June 8, 2026

Países Bajos dominó pero sólo anotó de penal ante Uzbekistan

La apertura del marcador llegó luego de que Crysencio Summerville fuera derribado dentro del área por Abdukodir Khusanov y la jueza cobrara el penal correspondiente, tras el cual la Naranja Mecánica se fue al descanso con una leve pero merecida ventaja.

Países Bajos mantuvo el control del balón, pero los de Cannavaro impusieron un estricto 5-4-1 que dejó sin espacio en los metros finales a los neerlandeses. Sin embargo, una mano intencional en el área le permitió a Uzbekistán igualar de penal ya en tiempo de descuento.

Los Lobos Blancos sufrieron una importante baja por lesión de su capitán Eldor Shomurodov (77'). Precisamente su reemplazante, Igor Sergeev, fue el autor de la igualdad, que parecía definitiva.

Pero a los 98 minutos, llegó un penal sancionado por un leve empujón dentro del área sobre Jan Paul van Hecke, sanción polémica y protestada, pero que le sirvió a Gapko para cosechar su segunda conquista y dar el triunfo a los suyos.