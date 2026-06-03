Atento, Scaloni: a días del Mundial 2026, Argelia le ganó a Países Bajos como visitante

Argelia dio el golpe a días del Mundial 2026

Países Bajos saltó al campo con la sensible baja del lateral Denzel Dumfries (sancionado tras su expulsión ante Ecuador y envuelto en rumores de fichaje por el Real Madrid), pero eso no impidió que arrinconara a su rival.

La gran figura de la primera mitad fue el delantero de la Roma, Donyell Malen, quien gozó de tres oportunidades clarísimas. Primero remató al palo a los ocho minutos y más tarde desperdició una asistencia del debutante Crysencio Summerville. Antes del descanso vio cómo la defensa despejaba su remate. Además, el árbitro del encuentro anuló un tanto a Tijjani Reijnders por fuera de juego.

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Cuando los delanteros locales lograban superar las líneas defensivas, se encontraban con la muralla de Luca Zidane. El arquero del Granada, e hijo de la leyenda francesa, reapareció de forma heroica tras sufrir una fractura de mandíbula en abril (jugó con una máscara protectora). Sus intervenciones providenciales mantuvieron con vida a Argelia y desesperaron a los de Koeman, que terminaron pagando su ineficacia.

Con el paso de los minutos, el conjunto africano se envalentonó y empezó a contragolpear con muchísimo peligro. El premio a su resistencia llegó a falta de cuatro minutos para el final, cuando Anis Hadj Moussa soltó un tremendo zurdazo desde el vértice del área que se metió en el ángulo. Con este triunfo Argelia no solo amargó la preparación de Países Bajos, sino que le mandó un contundente mensaje a Lionel Scaloni y la Selección argentina.