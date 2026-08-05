El día que Enner Valencia se escapó en ambulancia y con oxígeno para no pagar la cuota alimentaria

La causa está relacionada por el atraso del deportista en el pago de cuotas por pensiones de su hija de cinco años, por lo que la ex pareja decidió tomar cartas en el asunto. Según el abogado se adeudaban 17 mil dólares de la cuota alimentaria.

Enner Valencia y Cynthia Pinargote mantuvieron peleas durante años.

Luego, cuando el delantero llegó al Estadio Atahualpa de Quito nuevamente se hicieron presentes un grupo de oficiales con el mismo objetivo, pero el que en ese momento defendía los colores del Evertón de Inglaterra pudo sortear la situación y disputar el partido; quizás con la promesa de goles para la selección.

La tríada se completa en pleno partido, más precisamente en el minuto 81, cuando Enner Valencia fingió una lesión que involucró la participación y complicidad de los médicos. Los profesionales de la salud ingresaron al campo de juego y lo subieron a una camilla, luego lo trasladaron a una ambulancia mientras eran seguidos por oficiales que intentaban detener al jugador.

No obstante, Valencia recibió oxígeno y fue subido rápidamente a la ambulancia, dejando una imagen tan llamativa como surrealista.

Después de tres escapes de película, le revocaron la orden de detención a Valencia

Su represenante, Gonzalo Vargas, publicó en ese momento en la red social X (en ese entonces llamada Twitter): "La jueza de unidad judicial norte de la niñez y adolescencia, Martha Guerrero revocó el apremio que pesaba sobre Enner Valencia, en base al escrito presentado por su abogado Juan Carlos Carmigniani, quedando sin efecto la orden de detención que pesaba en su contra".

Por su lado, Carlos Villacís - de la Federación Ecuatoriana de Fútbol - expresaron que esa institución lo asesosaría legalmente mientras que el abogado de la madre de la hija de Valencia manifestó todo su enojo con la Justicia: "Es lamentable que ciertos miembros de la policía no hayan colaborado con la detención del futbolista Enner Valencia, para dar cumplimiento de una orden judicial por juicio de alimentos con una deuda de 17.000 dólares".

"Si dicen que este señor gana tanto, por qué no pasa mensualmente (la pensión) a su hija y deja (evita) que se acumule y esto se haga público; pero mejor para que el Ecuador entero lo sepa", concluyó el abogado.

Finalmente, la historia le dio la razón al arquero que llegará en las últimas horas a Boca porque luego de mantener una furiosa batalla legal con su ex pareja, Cynthia Pinargote, culminó con la detención de la mujer por abuso infantil.

Enner Valencia junto a su pequeña hija; han pasado muchos años.

La ex pareja de Valencia fue detenida por dejar a la niña de siete años dentro de un automóvil mientras ella y su pareja del momento ingresaron a un casino de Florida, por lo que perdió la custodia temporal.