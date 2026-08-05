Godoy Cruz vs Deportivo Maipú por la Primera Nacional: día, horario y escenario confirmado

En cuanto a lo futbolístico, para dicho encuentro está en duda la presencia de Enzo Pérez, quien recibió tres fechas de suspensión luego de protagonizar un intercambio con el árbitro en el final del partido entre el Deportivo Maipú y Gimnasia y Tiro de Salta.

El Tribunal de Disciplina de la AFA dictaminó que el capitán del Cruzado cumpla tres fechas afuera por lo que Pérez ausentaría ante Midland y ante Godoy Cruz (ya que purgó una de las tres fechas ante Atlanta en la concluida fecha 23).

El partido ante el Expreso sería el reencuentro del ex Godoy Cruz con los hinchas del Bodeguero desde su regreso a Mendoza el pasado mes de julio.

Por su parte, Godoy Cruz acumula tres partidos sin perder, y no ha caído en condición de local desde la llegada de Pablo De Muner a la dirección técnica cuando transcurría en la fecha 13.