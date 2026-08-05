Godoy Cruz vs Deportivo Maipú por la Primera Nacional: día, horario y escenario confirmado

Godoy Cruz y el Deportivo Maipú se medirán nuevamente en este 2026 por el torneo de la Primera Nacional. En la primera rueda, los elencos mendocinos se cruzaron en el Malvinas Argentinas (el Cruzado fue local) y fue victoria para el Tomba 1 a 0.
Godoy Cruz y Deportivo Maipú se enfrentarán nuevamente por la segunda rueda de la Primera Nacional
Godoy Cruz y el Deportivo Maipú se medirán nuevamente en este 2026 por el torneo de la Primera Nacional. En la primera rueda, los elencos mendocinos se cruzaron en el Malvinas Argentinas (el Cruzado fue local) y fue victoria para el Tomba 1 a 0.
En esta ocasión, Godoy Cruz será local en el partido correspondiente a la fecha 25 de la Primera Nacional, y el día, horario y estadio ya están confirmados.
La programación para el nuevo duelo de mendocinos de esta temporada marca que el encuentro se llevará a cabo el sábado 15 de agosto, a las 18 horas, en el estadio Feliciano Gambarte. Desde el Tomba tomaron la determinación que el partido se juegue en su estadio por lo que no habría público visitante en el cotejo.
En cuanto a lo futbolístico, para dicho encuentro está en duda la presencia de Enzo Pérez, quien recibió tres fechas de suspensión luego de protagonizar un intercambio con el árbitro en el final del partido entre el Deportivo Maipú y Gimnasia y Tiro de Salta.
El Tribunal de Disciplina de la AFA dictaminó que el capitán del Cruzado cumpla tres fechas afuera por lo que Pérez ausentaría ante Midland y ante Godoy Cruz (ya que purgó una de las tres fechas ante Atlanta en la concluida fecha 23).
El partido ante el Expreso sería el reencuentro del ex Godoy Cruz con los hinchas del Bodeguero desde su regreso a Mendoza el pasado mes de julio.
Por su parte, Godoy Cruz acumula tres partidos sin perder, y no ha caído en condición de local desde la llegada de Pablo De Muner a la dirección técnica cuando transcurría en la fecha 13.