Se va del Real Madrid: Franco Mastantuono arregló su futuro y jugará en otro equipo de Europa

El objetivo del club Merengue es que Mastantuono sume continuidad en el fútbol europeo.

Mastantuono jugará en la Fiorentina

Luego de que el Real Madrid barajara varias opciones, finalmente se confirmó que Mastantuono jugará en la Serie A (al igual que le sucedió a Nico Paz que fue cedido del Merengue al Como). Con destino asegurado, el ex River viajará en el transcurso de la semana rumbo a Italia para realizarse la revisión médica y posteriormente firmar contrato con la institución de Florencia.