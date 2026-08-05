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Se va del Real Madrid: Franco Mastantuono arregló su futuro y jugará en otro equipo de Europa

Franco Mastantuono dejará el Real Madrid y jugará en otro equipo europeo en la próxima temporada

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Franco Mastantuono finalmente jugará en la Serie A.

Franco Mastantuono finalmente jugará en la Serie A.

Franco Mastantuono confirmó su destino en Europa y finalmente saldrá cedido del Real Madrid para jugar en la Fiorentina de Italia. El club de la Serie A llegó a un acuerdo con el gigante español e incorporará al argentino mediante un préstamo sin opción de compra.

El objetivo del club Merengue es que Mastantuono sume continuidad en el fútbol europeo.

Mastantuono jugará en la Fiorentina

Luego de que el Real Madrid barajara varias opciones, finalmente se confirmó que Mastantuono jugará en la Serie A (al igual que le sucedió a Nico Paz que fue cedido del Merengue al Como). Con destino asegurado, el ex River viajará en el transcurso de la semana rumbo a Italia para realizarse la revisión médica y posteriormente firmar contrato con la institución de Florencia.

La operación fue confirmada por el periodista especializado en el mercado de pases, Fabrizio Romano, quien aseguró que la transferencia ya quedó acordada entre las partes y solo resta completar los trámites formales.

Aunque todav&iacute;a el Real Madrid no lo hizo oficial, el periodista experto en mercado de pases, Fabrizio Romano, confirm&oacute; que Mastantuono jugar&aacute; en la Fiorentina.&nbsp;

Aunque todavía el Real Madrid no lo hizo oficial, el periodista experto en mercado de pases, Fabrizio Romano, confirmó que Mastantuono jugará en la Fiorentina.

La cesión no incluirá opción ni obligación de compra, una condición impuesta por Real Madrid para conservar la totalidad de los derechos de Franco Mastantuono y recuperarlo una vez finalizada la temporada.El acuerdo se extenderá hasta junio de 2027, momento en el que el mediocampista deberá regresar al elenco español.

Los argentinos de la Fiorentina en la última década

  • Nicolás Valentini 2025
  • Matías Moreno 2024-2026
  • Lucas Beltrán 2023-2026
  • Gino Infantino 2023-2026
  • Nico González 2021-2024
  • Lucas Martínez Quarta 2020-2025
  • Julián Illanes 2019-2020
  • Giovanni Simeone 2017-.2019
  • Germán Pezzella 2017-2018
  • Hernán Toledo 2016-2017
  • Tino Costa 2016

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