A 11 años de la Libertadores de River: del escándalo del gas pimienta contra Boca a la gloria eterna

Fue así que en la última fecha debía vencer a San José en el Estadio Monumental, esperando que el equipo mexicano (ya clasificado a octavos de final) le ganara a Juan Aurich en Perú, una situación que muchos pensaron que no se daría ya que podían jugar con suplentes y no exponer a sus jugadores.

No obstante, Tigres no decepcionó: venció al equipo peruano mientras que River hizo lo propio por 3 a 0 contra los bolivianos. De esta manera, el Millonario clasificó a los octavos como el peor segundo de la Copa Libertadores con tan solo 7 puntos, 8 goles a favor y 7 en contra en una campaña muy floja.

Para colmo, en octavos de final el rival fue el más difícil de todos: Boca Juniors había ganado todos sus partidos, había convertido 19 goles y solamente había recibido 2. El Xeneize llegó al cruce como el favorito, pero el destino tenía varias sorpresas por delante.

River eliminó a Boca en la noche del gas pimienta

Boca venía resentido ya que River lo había eliminado en la Copa Sudamericana; pero los dirigidos por Gallardo sorprendieron al imponerse como local por 1 a 0 gracias al gol de Carlos Sánchez cuando el partido estaba llegando a su fin.

Luego, en la vuelta que se desarrolló en La Bombonera, cuando los jugadores del Millo estaban ingresando al campo de juego para disputar el segundo tiempo fueron atacados por el Panadero, quien les lanzó gas pimienta en el rostro.

Leo Ponzio fue uno de los jugadores afectados por el gas pimienta.

La Conmebol decidió suspender el partido y River clasificó a los cuartos de final, ante la impotencia de Boca.

Los playoffs fueron de River

Cuartos de final vs. Cruzeiro (Brasil): En el Monumental: River 0 - Cruzeiro 1. En el Estadio Mineirão, Belo Horizonte: Cruzeiro 0 - River 3 (Carlos Sánchez, Jonatan Maidana, Teo Gutiérrez).

Semifinal vs. Guaraní (Paraguay): En el Monumental: River 2 (Gabriel Mercado, Rodrigo Mora) - Guaraní 0. En el Estadio Defensores de Chaco: Guaraní 1 - River 1 (Lucas Alario).

Final vs. Tigres (México): En el Estadio Universitario de Monterrey: Tigres 0 - River 0. En el Monumental: River 3 (Lucas Alario, Carlos Sánches y Ramiro Funes Mori) - Tigres 0.



De esta manera River volvió a ganar el trofeo internacional después de 19 años; luego lo volvería a obtener en el 2018 en la final disputada en Madrid, pero esa es otra historia.