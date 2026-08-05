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Calentando motores

El sueño de la Fórmula 1 en Argentina está más vigente que nunca

Franco Colapinto se convirtió en el abanderado para traer la Fórmula 1 al país mientras que el Autódromo Oscar y Juan Gálvez se pone a punto

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Con Franco Colapinto como gran abanderado la Fórmula 1 podría llegar al país.

Con Franco Colapinto como gran abanderado la Fórmula 1 podría llegar al país.

La presentación de Franco Colapinto en el Road Show realizado en las calles de Buenos Aires fue histórica porque alrededor de 600 mil personas se hicieron presentes en el circuito armado en Palermo; esto sirvió para hacerle un guiño a la Fórmula 1, quienes comenzaron a ver a la Argentina como un destino que puede ingresar en el calendario.

Quienes manejan los hilos de la Máxima no pudieron ignorar la revolución que el piloto genera en el país mientras que comenzaron a modificar el Autódromo Oscar y Juan Gálvez con un objetivo claro: Buenos Aires debe ser sede de la Fórmula 1 de la MotoGP.

El Autódromo podrá albergar hasta 150.000 fanáticos de la Fórmula 1 por día.

El Autódromo podrá albergar hasta 150.000 fanáticos de la Fórmula 1 por día.

El sueño de la Fórmula 1 en Argentina está más vigente que nunca

Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, visitó el Autódromo Oscar y Juan Gálvez para recorrer las obras y brindar declaraciones que dieron esperanzas alrededor de la posibilidad de que las grandes competencias regresen al país.

En diálogo con Carburando Macri afirmó: "El autódromo va a estar listo para la Fórmula 1. Con el túnel, la horquilla, la extensión de boxes y todos los requisitos técnicos. Trabajamos en una carpeta asfáltica para MotoGP y Fórmula 1".

Así luce el Autódromo Oscar y Juan Gálvez hoy en día.

Así luce el Autódromo Oscar y Juan Gálvez hoy en día.

Más allá del interés por la internacionalización del circuito, el dirigente también hizo hincapié en la posibilidad de que el automovilismo argentino pueda adueñarse del Autódromo: "Esta obra nos permite recuperar categorías internacionales y también permitirá que las categorías nacionales corran con un estándar más alto".

En su afán de tener un lugar que sea protagonista para diferentes actividades, Macri reflexionó: "Los autódromos en el mundo tienen 200 eventos al año, no solo vinculados con el deporte motor: recitales, congresos y testeos de autos. Son lugares que generan mucho trabajo y posicionan a la ciudad".

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Así lucirá el Autódromo Oscar y Juan Gálvez para recibir la Fórmula 1.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

El Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 2026 se llevará a cabo del 21 al 23 de agosto en el emblemático e histórico Circuito de Zandvoort. Para los fanáticos que planean seguir la transmisión en vivo, la esperada carrera principal está programada para el domingo 23 de agosto a partir de las 10 de la mañana de Argentina.

Luego, los próximos desafíos de Colapinto son:

  • GP de Italia: 4-6 de septiembre.
  • GP de España: 11-13 de septiembre.
  • GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre.
  • GP de Singapur: 9-11 de octubre.
  • GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre.
  • GP de México: 30 octubre - 1 noviembre.
  • GP de Brasil: 6-8 de noviembre.
  • GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre.
  • GP de Catar: 27-29 de noviembre.
  • GP de Abu Dabi: 4-6 de diciembre.

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