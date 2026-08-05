El sueño de la Fórmula 1 en Argentina está más vigente que nunca

En diálogo con Carburando Macri afirmó: "El autódromo va a estar listo para la Fórmula 1. Con el túnel, la horquilla, la extensión de boxes y todos los requisitos técnicos. Trabajamos en una carpeta asfáltica para MotoGP y Fórmula 1".

Así luce el Autódromo Oscar y Juan Gálvez hoy en día.

Más allá del interés por la internacionalización del circuito, el dirigente también hizo hincapié en la posibilidad de que el automovilismo argentino pueda adueñarse del Autódromo: "Esta obra nos permite recuperar categorías internacionales y también permitirá que las categorías nacionales corran con un estándar más alto".

En su afán de tener un lugar que sea protagonista para diferentes actividades, Macri reflexionó: "Los autódromos en el mundo tienen 200 eventos al año, no solo vinculados con el deporte motor: recitales, congresos y testeos de autos. Son lugares que generan mucho trabajo y posicionan a la ciudad".

Así lucirá el Autódromo Oscar y Juan Gálvez para recibir la Fórmula 1.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

El Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 2026 se llevará a cabo del 21 al 23 de agosto en el emblemático e histórico Circuito de Zandvoort. Para los fanáticos que planean seguir la transmisión en vivo, la esperada carrera principal está programada para el domingo 23 de agosto a partir de las 10 de la mañana de Argentina.

Luego, los próximos desafíos de Colapinto son: