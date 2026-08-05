Juega Messi: hora del debut del Inter Miami en la Leagues Cup y probables formaciones

En el Nu Stadium, Inter Miami recibirá a Atlético San Luis en la primera fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026.

Cómo llegan Inter Miami y Atlético San Luis a la Leagues Cup

Inter Miami viene de empatar 2 a 2 ante el Colombus Crew por la MLS en lo que significó el regreso de Lionel Messi luego de obtener el subcampeonato del mundo con la Selección argentina en el Mundial 2026.