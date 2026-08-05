Qué significa el nuevo punto verde en WhatsApp que delata lo que nadie quiere mostrar

WhatsApp sigue sumando cambios para modernizarse y mejorar la experiencia de los usuarios. En ese caso, la aplicación de mensajería buscó tener una nueva forma de indicar cuándo un contacto está haciendo uso de la misma, pero de una forma mucho más discreta: con un punto.
Básicamente, lo que hizo WhatsApp fue eliminar el “en línea” y optar por un signo más práctico y directo sin tener que leer si alguien está o no conectado.
Qué es el punto verde en un perfil de WhatsApp y qué significa
La nueva actualización de WhatsApp hace que se elimine el famoso “en línea” para dar a entender que una persona está usando la aplicación y lo reemplaza por un punto verde, como se usa en Instagram.
El punto verde aparecería en la foto de perfil del contacto en cuestión y es un indicador de estado, es decir, significa que el usuario está activo en el momento en que lo estás viendo, que tiene WhatsApp abierto y está chateando.
La idea de este nuevo indicador es que puedas saber si alguien está disponible o conectado antes de escribirle, ya que te indica en tiempo real si el usuario está usando WhatsApp y desaparecerá en el momento en el que deje de estar activo.
El punto verde solo en este caso, solo se muestra en el área de información del contacto, junto con su foto para ver su información. Si entras dentro del contacto, aparecerá en la parte inferior del redondel donde aparece la foto de perfil.
Sin embargo, esta actualización no es obligatoria, puedes configurarla para que aparezca o no porque el sistema respetará las decisiones de cada usuario.
En este sentido, si tenés configurada tu cuenta de WhatsApp para ocultar el estado "en línea" o la "última vez conectada", el punto verde jamás aparecerá en tu perfil frente a terceros. Pero si esas opciones de última conexión o de permanencia están activadas, otra persona sí podrá ver el punto verde.
Lo nuevo que llega a WhatsApp en futuras actualizaciones
Para Android e iOS se podrán programar mensajes en el horario y día que uno desee y de esta forma se enviarán automáticamente. También habrá un botón que dejará grabar y mandar un audio sin necesidad de abrir la aplicación.
Por último, para iPhone se podrán leer mensajes de una sola vez (como fotos, audios y videos), es decir, ahora se suman mensajes temporales a WhatsApp.
En pocas palabras
- Nuevo punto verde: WhatsApp implementó un indicador visual de color verde en la foto de perfil de los contactos para señalar su estado de conexión en tiempo real.
- Reemplazo de "En Línea": La actualización elimina el texto "en línea" por este punto discreto, similar al usado en Instagram, para mostrar si un usuario está activo en la aplicación.
- Configuración de privacidad: La visibilidad del punto verde depende de la configuración de privacidad del usuario; si oculta su estado "en línea" o "última vez conectada", el punto no será visible para otros.