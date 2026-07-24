WhatsApp prepara un cambio rotundo para la verificación en dos pasos: la reemplazará con otra herramienta

Lo que aún no se sabe es que si esta contraseña también permitirá signos o símbolos, para hacerla todavía más segura.

Además, para quienes ya utilicen el método tradicional, WhatsApp ofrecerá la posibilidad de actualizar su código cuando la función se implemente. Aunque Meta todavía no reveló el mecanismo exacto de transición, se prevé que guíe a los usuarios paso a paso para reemplazar el PIN anterior.

WhatsApp planea un cambio trascendental para su aplicación. Foto: WABI

Cabe destacar que este ajuste no transformará la verificación en dos pasos en una medida obligatoria: aquellos que prefieran no habilitarla podrán continuar usando la aplicación de manera habitual, ya que la contraseña solo sustituirá al PIN sin alterar la estructura básica del servicio.

Por el momento, la funcionalidad con caracteres mixtos se encuentra en fase de desarrollo para dispositivos Android y aún no está habilitada en las versiones beta públicas. A pesar de que los análisis de la última beta confirman los avances en esta dirección, WhatsApp no ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento global.