WhatsApp prepara un cambio rotundo para la verificación en dos pasos: la reemplazará con otra herramienta

En su afán por garantizar la seguridad en sus usuarios, WhatsApp está desarrollando una herramienta para reemplazar al PIN de la verificación en dos pasos. De esta forma, la aplicación de mensajería instantánea blindará la plataforma para que terceros no ingresen a nuestra cuenta.
Adiós a la verificación en dos pasos: WhatsApp reemplazará el PIN por una contraseña robusta
Según señala el medio especializado WABetaInfo, WhatsApp está desarrollando una herramienta para reemplazar al PIN de seis dígitos en la verificación en dos pasos. En su lugar, Meta introducirá una contraseña que combine números y letras, obstaculizando así la tarea de los ciberdelincuentes.
Actualmente, de acuerdo a lo que informa el medio citado, los ingenieros de Meta trabajan en una actualización para reforzar la seguridad de su plataforma mediante la evolución de la verificación en dos pasos. La principal novedad radica en la transición hacia una contraseña alfanumérica, más larga y compleja, que ampliará notablemente las combinaciones posibles y reducirá la predictibilidad frente a accesos no autorizados.
Lo que aún no se sabe es que si esta contraseña también permitirá signos o símbolos, para hacerla todavía más segura.
Además, para quienes ya utilicen el método tradicional, WhatsApp ofrecerá la posibilidad de actualizar su código cuando la función se implemente. Aunque Meta todavía no reveló el mecanismo exacto de transición, se prevé que guíe a los usuarios paso a paso para reemplazar el PIN anterior.
Cabe destacar que este ajuste no transformará la verificación en dos pasos en una medida obligatoria: aquellos que prefieran no habilitarla podrán continuar usando la aplicación de manera habitual, ya que la contraseña solo sustituirá al PIN sin alterar la estructura básica del servicio.
Por el momento, la funcionalidad con caracteres mixtos se encuentra en fase de desarrollo para dispositivos Android y aún no está habilitada en las versiones beta públicas. A pesar de que los análisis de la última beta confirman los avances en esta dirección, WhatsApp no ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento global.
En pocas palabras
- WhatsApp: Reemplazará el PIN de seis dígitos por una contraseña alfanumérica para mayor seguridad.
- Cambio de seguridad: La aplicación de mensajería evoluciona para dificultar el acceso no autorizado a las cuentas.
- Desarrollo actual: La nueva función se encuentra en fase de desarrollo para Android, sin fecha de lanzamiento global anunciada.