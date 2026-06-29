Nombre de usuario en WhatsApp: qué es, cómo reservarlo y por qué llega para reemplazar al número de teléfono

Desde hoy podrás reservar tu nombre de usuario en WhatsApp.

En las últimas horas, WhatsApp anunció en su sitio oficial que comenzó con la reserva de nombres de usuarios. En consecuencia, una vez que la herramienta esté disponible en Argentina (se estima que sea durante julio), ya podrás con tu nombre para usar como alternativa al número de teléfono.

Para quienes deseen utilizar esta herramienta, es vital realizar la reserva lo antes posible para poder guardase un nombre de usuario de acuerdo a sus preferencias personales. Esto se debe a que al tratarse de una aplicación con millones de personas registradas, seguramente se van a repetir pedidos de nombres de usuario y solo lo tendrá aquella persona que lo registre primero.

Así funciona nombre de usuario en WhatsApp.

¿Cómo reservar un nombre de usuario en WhatsApp?

La función nombre de usuario está siendo desplegada paulatinamente en distintas partes del mundo. Sin embargo, WhatsApp anunció que en Argentina ya se puede realizar la reserva del nombre.

Para esto, lo primero es actualizar a la última versión de WhatsApp en el teléfono. Luego, dirigirse a Ajustes, después a Cuenta y finalmente a Nombre de usuario. Una vez reservado tu nombre de usuario, se te guardará y los demás no podrán reclamarlo.

Cuando tu nombre de usuario reservado esté listo para usarse, WhatsApp te enviará una notificación. Recordá que esta nueva herramienta es opcional, por lo que no tendrás obligación alguna de registrarte.

Así es como podés reservar tu nombre de usuario en WhatsApp.

Esta noticia generó revuelo en redes sociales, principalmente en X. Por un lado, algunas personas anticiparon que, por el momento, dicha función que permite la reserva de nombre de usuario en WhatsApp aun no está habilitada en teléfonos iPhone, pero sí en Android.

Por otro lado, algunas personas se fastidiaron con la nueva herramienta de WhatsApp, argumentando que cualquiera que conozca tu nombre de usuario podrá enviarte un mensaje o llamarte dentro de la app.