WhatsApp sigue implementando herramientas para resguardar la privacidad y seguridad de cada uno de sus usuarios. Por este motivo, comenzó con la reserva de nombres de usuarios, una nueva función que llega para reemplazar al tradicional número de teléfono en la app de Meta. ¿De qué se trata y cuándo estará disponible en Argentina?
Nombre de usuario en WhatsApp: qué es, cómo reservarlo y por qué llega para reemplazar al número de teléfono
Esta nueva función desarrollada por Meta promete potenciar la seguridad dentro de WhatsApp así terceros no conocen tu número de teléfono
Adiós al número de teléfono: conocé nombre de usuario, la nueva herramienta de WhatsApp que llega para reemplazarlo
Meses atrás, WhatsApp reveló que estaba preparando la herramienta nombre de usuario, un identificador único que cualquiera con una cuenta en la app de mensajería podía utilizar en reemplazo de su número de teléfono.
Gracias a esta función, si querés pasarle tu contacto a otra persona no es necesario compartir el número de teléfono, solamente tenés que compartirle tu nombre de usuario y ésta podrá llamarte o enviarte mensajes dentro de la aplicación. De esta forma, tu número de celular permanece en privado. Vale la pena mencionar que el nombre de usuario es diferente de tu nombre visible (el nombre que aparece en tu perfil).
En las últimas horas, WhatsApp anunció en su sitio oficial que comenzó con la reserva de nombres de usuarios. En consecuencia, una vez que la herramienta esté disponible en Argentina (se estima que sea durante julio), ya podrás con tu nombre para usar como alternativa al número de teléfono.
Para quienes deseen utilizar esta herramienta, es vital realizar la reserva lo antes posible para poder guardase un nombre de usuario de acuerdo a sus preferencias personales. Esto se debe a que al tratarse de una aplicación con millones de personas registradas, seguramente se van a repetir pedidos de nombres de usuario y solo lo tendrá aquella persona que lo registre primero.
¿Cómo reservar un nombre de usuario en WhatsApp?
La función nombre de usuario está siendo desplegada paulatinamente en distintas partes del mundo. Sin embargo, WhatsApp anunció que en Argentina ya se puede realizar la reserva del nombre.
Para esto, lo primero es actualizar a la última versión de WhatsApp en el teléfono. Luego, dirigirse a Ajustes, después a Cuenta y finalmente a Nombre de usuario. Una vez reservado tu nombre de usuario, se te guardará y los demás no podrán reclamarlo.
Cuando tu nombre de usuario reservado esté listo para usarse, WhatsApp te enviará una notificación. Recordá que esta nueva herramienta es opcional, por lo que no tendrás obligación alguna de registrarte.
Esta noticia generó revuelo en redes sociales, principalmente en X. Por un lado, algunas personas anticiparon que, por el momento, dicha función que permite la reserva de nombre de usuario en WhatsApp aun no está habilitada en teléfonos iPhone, pero sí en Android.
Por otro lado, algunas personas se fastidiaron con la nueva herramienta de WhatsApp, argumentando que cualquiera que conozca tu nombre de usuario podrá enviarte un mensaje o llamarte dentro de la app.