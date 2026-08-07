WhatsApp prepara una nueva herramienta que promete generar debate entre los usuarios y administradores de canales. La plataforma de Meta trabaja en una función que permitirá identificar el contenido creado con inteligencia artificial mediante una etiqueta visible, una medida que busca aportar mayor transparencia y ayudar a diferenciar las imágenes o archivos generados por IA de aquellos elaborados de forma tradicional.
La polémica función que llega WhatsApp para desenmascarar a quienes usen inteligencia artificial
Descubrí de qué se trata esta nueva herramienta que lanzará WhatsApp y afectará a quienes crean contenido con inteligencia artificial
La característica fue detectada en una versión beta de WhatsApp para Android y, por el momento, continúa en desarrollo. Esto significa que todavía no está disponible para todos los usuarios, aunque la compañía ya trabaja en su futura implementación, de acuerdo a lo que revela el sitio especializado WABetaInfo.
WhatsApp: cómo funcionará la nueva etiqueta de contenido generado con inteligencia artificial
La nueva función estará dirigida inicialmente a los administradores de canales. Después de publicar una imagen o contenido multimedia creado con inteligencia artificial, podrán mantener presionado el mensaje para abrir el menú de opciones y seleccionar la alternativa "Añadir etiqueta de contenido de IA".
Una vez activada, aparecerá una identificación visible sobre el contenido para informar a los seguidores que ese material fue generado mediante herramientas de inteligencia artificial. Según las pruebas conocidas hasta ahora, la etiqueta tendría un carácter permanente, por lo que no podría eliminarse una vez aplicada.
Además, la fuente citada señala que la herramienta no estará limitada a los contenidos creados con Meta AI. También deberá utilizarse cuando las imágenes, ilustraciones o piezas multimedia hayan sido elaboradas con plataformas como ChatGPT, Gemini u otros sistemas de inteligencia artificial. El objetivo es que el origen del contenido quede claro sin importar la tecnología utilizada.
Esta iniciativa de WhatsApp también responde a la creciente necesidad de cumplir con normativas que exigen mayor transparencia sobre el uso de inteligencia artificial. En distintos países ya existen regulaciones que obligan a identificar este tipo de contenido, especialmente cuando puede influir en la opinión pública o generar confusión entre los usuarios.
Por ahora, WhatsApp no confirmó una fecha oficial para el lanzamiento de esta función, según afirma WABI. La compañía continuará realizando pruebas con usuarios beta antes de extenderla al resto de la comunidad. Cuando llegue de manera definitiva, esta herramienta podría convertirse en un paso importante para distinguir el contenido generado por inteligencia artificial y brindar mayor claridad dentro de los canales de la aplicación.
En pocas palabras
- WhatsApp: Prepara una nueva herramienta para identificar contenido generado con inteligencia artificial mediante una etiqueta visible.
- Funcionamiento: Los administradores de canales podrán etiquetar imágenes o multimedia creados con IA, independientemente de la plataforma utilizada.
- Objetivo: Aportar transparencia y cumplir con futuras normativas sobre la identificación de contenido generado por inteligencia artificial.