La polémica función que llega WhatsApp para desenmascarar a quienes usen inteligencia artificial

Una vez activada, aparecerá una identificación visible sobre el contenido para informar a los seguidores que ese material fue generado mediante herramientas de inteligencia artificial. Según las pruebas conocidas hasta ahora, la etiqueta tendría un carácter permanente, por lo que no podría eliminarse una vez aplicada.

Además, la fuente citada señala que la herramienta no estará limitada a los contenidos creados con Meta AI. También deberá utilizarse cuando las imágenes, ilustraciones o piezas multimedia hayan sido elaboradas con plataformas como ChatGPT, Gemini u otros sistemas de inteligencia artificial. El objetivo es que el origen del contenido quede claro sin importar la tecnología utilizada.

Así funcionaría la nueva función de WhatsApp. Foto: WABI

Esta iniciativa de WhatsApp también responde a la creciente necesidad de cumplir con normativas que exigen mayor transparencia sobre el uso de inteligencia artificial. En distintos países ya existen regulaciones que obligan a identificar este tipo de contenido, especialmente cuando puede influir en la opinión pública o generar confusión entre los usuarios.

Por ahora, WhatsApp no confirmó una fecha oficial para el lanzamiento de esta función, según afirma WABI. La compañía continuará realizando pruebas con usuarios beta antes de extenderla al resto de la comunidad. Cuando llegue de manera definitiva, esta herramienta podría convertirse en un paso importante para distinguir el contenido generado por inteligencia artificial y brindar mayor claridad dentro de los canales de la aplicación.