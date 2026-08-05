WhatsApp transforma por completo la aplicación con estas tres nuevas funciones para los grupos

Además, los usuarios podrán crear encuestas anónimas, de modo que nadie, ni siquiera quien las publicó, pueda conocer qué opción eligió cada participante. También WhatsApp incorpora la posibilidad de editar la pregunta durante los primeros 15 minutos después de haberla enviado, lo que permite corregir errores o aclarar el contenido antes de que la mayoría vote.

La segunda nueva función en WhatsApp facilita la creación de nuevos grupos a partir de grupos viejos. Hasta ahora, quienes querían abrir una conversación con parte de los integrantes de un chat debían crear un grupo desde cero e invitar a cada contacto manualmente.

Con la nueva herramienta, será posible generar un grupo utilizando directamente a los miembros de otro ya existente, agilizando el proceso cuando se necesita tratar un tema específico con un grupo reducido de personas.

Por último, la tercera novedad tiene que ver con la mención “@todos o @all”. Primero, esta función comenzará a estar disponible para todos los países (algo que antes no sucedía. Segundo, desde ahora será posible silenciar exclusivamente las notificaciones enviadas mediante “@todos” sin dejar de recibir otras alertas importantes, como respuestas directas o menciones personales.

Con estas nuevas herramientas, WhatsApp apuesta por ofrecer chats grupales más organizados, dinámicos y fáciles de administrar, mejorando la experiencia tanto para administradores como para el resto de los usuarios.