WhatsApp continúa incorporando herramientas para hacer más práctica la comunicación entre los integrantes de los chats grupales. En esta ocasión, la aplicación anunció una actualización que introduce tres funciones pensadas para facilitar la organización de conversaciones, la toma de decisiones y la interacción entre los miembros de un grupo.
WhatsApp transforma por completo la aplicación con estas tres nuevas funciones para los grupos
Si utilizás la aplicación de Meta con frecuencia, tenés que conocer los cambios que llegan con la última actualización
Las novedades ya comenzaron a llegar a dispositivos con Android y iOS, aunque su disponibilidad puede variar según la región y la versión de la aplicación. Por eso, quienes todavía no las vean disponibles deberán mantener WhatsApp actualizado y esperar su implementación gradual.
3 novedades que llegan a los grupos de WhatsApp
Una de las principales mejoras está relacionada con las encuestas. A partir de esta actualización, será posible establecer una fecha y hora de cierre para impedir que se sigan sumando votos una vez finalizada la consulta.
Además, los usuarios podrán crear encuestas anónimas, de modo que nadie, ni siquiera quien las publicó, pueda conocer qué opción eligió cada participante. También WhatsApp incorpora la posibilidad de editar la pregunta durante los primeros 15 minutos después de haberla enviado, lo que permite corregir errores o aclarar el contenido antes de que la mayoría vote.
La segunda nueva función en WhatsApp facilita la creación de nuevos grupos a partir de grupos viejos. Hasta ahora, quienes querían abrir una conversación con parte de los integrantes de un chat debían crear un grupo desde cero e invitar a cada contacto manualmente.
Con la nueva herramienta, será posible generar un grupo utilizando directamente a los miembros de otro ya existente, agilizando el proceso cuando se necesita tratar un tema específico con un grupo reducido de personas.
Por último, la tercera novedad tiene que ver con la mención “@todos o @all”. Primero, esta función comenzará a estar disponible para todos los países (algo que antes no sucedía. Segundo, desde ahora será posible silenciar exclusivamente las notificaciones enviadas mediante “@todos” sin dejar de recibir otras alertas importantes, como respuestas directas o menciones personales.
Con estas nuevas herramientas, WhatsApp apuesta por ofrecer chats grupales más organizados, dinámicos y fáciles de administrar, mejorando la experiencia tanto para administradores como para el resto de los usuarios.
En pocas palabras
- WhatsApp: La aplicación lanza tres nuevas funciones para mejorar la experiencia en chats grupales.
- Encuestas y Grupos: Se implementan encuestas con fecha de cierre, opción anónima y edición limitada, además de la posibilidad de crear nuevos grupos a partir de existentes.
- Menciones y Notificaciones: La función "@todos" estará disponible globalmente y permitirá silenciar sus notificaciones de forma individual.