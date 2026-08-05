La Liga Profesional confirmó fechas y escenarios de las próximas 5 finales del fútbol argentino

En el predio Lionel Messi de Ezeiza la reunión contó con la presencia del presidente, Claudio Tapia; el CEO de la LPF, Francisco Duarte; el Secretario, Cristian Malaspina; Pablo Toviggino, Tesorero de la AFA; y dirigentes representantes de los clubes.

El Estadio Único de La Plata, en reforma, recibirá a la final del Clausura.

En dicho encuentro, entre los primeros puntos se habló de la agenda de las definiciones de todas las competencias locales, ante lo que Tapia informó que “el 5 de noviembre esperamos reinaugurar el Estadio Único Diego Armando Maradona – Tricampeones del Mundo de La Plata con un partido amistoso entre la Selección Mayor femenina y su par de Alemania.