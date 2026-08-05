La Liga Profesional confirmó fechas y escenarios de las próximas 5 finales del fútbol argentino

El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol y de la AFA para establecer fecha y escenario de las 5 finales que deben disputarse en el fútbol argentino, entre ellas la del Torneo Clausura y la postergada de la Supercopa Argentina.
El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional resolvió la fecha y el escenario de la final del Torneo Clausura 2026
El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol y de la AFA para establecer fecha y escenario de las 5 finales que deben disputarse en el fútbol argentino, entre ellas la del Torneo Clausura y la postergada de la Supercopa Argentina.
En el predio Lionel Messi de Ezeiza la reunión contó con la presencia del presidente, Claudio Tapia; el CEO de la LPF, Francisco Duarte; el Secretario, Cristian Malaspina; Pablo Toviggino, Tesorero de la AFA; y dirigentes representantes de los clubes.
En dicho encuentro, entre los primeros puntos se habló de la agenda de las definiciones de todas las competencias locales, ante lo que Tapia informó que “el 5 de noviembre esperamos reinaugurar el Estadio Único Diego Armando Maradona – Tricampeones del Mundo de La Plata con un partido amistoso entre la Selección Mayor femenina y su par de Alemania.
El primer compromiso de fútbol masculino en ese estadio será la final del Torneo Clausura, pautada para el 12 de diciembre. Estamos trabajando arduamente en la obra del estadio, que será la casa no sólo de la Selección, sino de todo el fútbol argentino, siendo una sede no sólo para partidos importantes, sino para todos los clubes que lo necesiten”.
Acto seguido, se presentó un video en el que se mostró el progreso de las obras en el estadio platense y los dirigentes presentes aprobaron las fechas y las sedes estipuladas para las finales.