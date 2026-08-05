Claudio Úbeda rompió el silencio tras su paso por Boca: "Veníamos haciendo un año bastante bueno"

En este sentido, añadió: “Nos faltó haber pasado de fase en la Copa Libertadores. El equipo jugaba bien, se veía una identidad de juego bien definida, pero en definitiva siempre la foto final es la que queda de los últimos partidos… En equipos como Boca no alcanza solamente con hacer buenas temporadas, sino que tenés que tener logros y seguir ganando siempre”.

Por otra parte, se refirió al rol de Juan Román Riquelme como presidente de Boca y expresó: “No es un presidente a los que estamos acostumbrados a tener. Bueno, ahora están empezando a aparecer más, como es el caso de Diego Milito en Racing. He hablado con Román, no muchas veces… Nuestro canal de comunicación era a través de Marcelo Delgado”.

Además, dijo: “El 100% de las decisiones que tomamos fueron absolutamente nuestras. Más allá de lo que siempre puede circular en las opiniones de algunos periodistas o de alguien que indique otra cosa”.

Por último, habló acerca del recordado cambio de Alan Velasco por Exequiel Zeballos en la semifinal del Torneo Clausura 2025 ante Racing, que fue extremadamente criticado por los hinchas de Boca: “Yo sabía que estaba muy cansado Exequiel y por eso en ese momento tomamos la decisión de tener que sacarlo. Yo era el primero que quería ganar ese partido. Pero siempre está la sensación del hincha que hay que respetarla y es lógico que pueda tener un pensamiento que vaya para otro lado”.

El ciclo de Úbeda en Boca

Durante su etapa como director técnico de Boca, Úbeda dirigió 32 partidos, de los cuales ganó 17, empató 7 y perdió 8.

Sin embargo, su periodo en el club quedó opacado principalmente por la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.