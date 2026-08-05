Juan Strumia y el gran momento que vive en Godoy Cruz: "Estoy muy contento por tener continuidad"

Juan Strumia, el oriundo de Río Cuarto ha mostrado mucha seguridad en el arco tombino. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El arquero este miércoles habló con Ovación sobre este buen presente suyo y del equipo en la Primera Nacional: "Estoy contento por la continuidad que estoy teniendo, tratando de aprovechar esta chance y también de dejar todo por el bien de Godoy Cruz. Este es un puesto en el que hay que tener mucha paciencia y cuando te toca la chance hay que estar preparado. Estoy muy feliz en el club y cuando me llamaron para venir no lo dudé", reconoció el uno del Tomba quien ha mostrado grandes virtudes ocupando el lugar que era de Roberto Ramírez, un referente del Tomba.

La victoria ante Ferro en Caballito

"Fue un triunfo que necesitábamos mucho y lo pudimos lograr frente a un rival que está en la punta del grupo. Lo tomamos como un desahogo importante haber sumado los 3 puntos jugando fuera de Mendoza", aseguró el oriundo de Río Cuarto de 26 años que ha jugado desde el arranque en los últimos 3 partidos.