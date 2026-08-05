Juan Strumia y el gran momento que vive en Godoy Cruz: "Estoy muy contento por tener continuidad"

La palabra de Juan Strumia
El recorrido de Strumia en el fútbol
Juan Strumia habló sobre su recorrido en el fútbol y contó: "Empecé en Estudiantes de Río Cuarto, hice todas las divisiones inferiores en Belgrano de Córdoba donde estuve diez años, después volví a préstamo a Estudiantes y fui también a Chacarita"
Strumia se ganó un lugar en el Tomba.
Foto: Axel Lloret/Diario UNO
Con respecto a los objetivos que se plantea para esta temporada, Strumia manifestó: "Lo que todos queremos es luchar para poder lograr el ascenso. Nos costó adaptarnos a la categoría, pero somos un equipo que se ha hecho muy fuerte de local y ahora pudimos lograr un triunfo de visitante que es muy importante".