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Juan Strumia y el gran momento que vive en Godoy Cruz: "Estoy muy contento por tener continuidad"

Juan Strumia, arquero de Godoy Cruz, se ganó un lugar como titular en el arco a fuerza de destacadas actuaciones.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Juan Strumia está viviendo  un gran momento en el arco de Godoy Cruz, fue la figura en el triunfo ante Ferro.

Juan Strumia está viviendo  un gran momento en el arco de Godoy Cruz, fue la figura en el triunfo ante Ferro.

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Godoy Cruz viene de meter un triunfazo ante Ferro, puntero de la Primera Nacional, y ganó su primer partido del año jugando fuera de Mendoza con una gran tarea de su arquero Juan Strumia quien se consolidó como titular en el equipo conducido por Pablo De Muner.

Juan Strumia, el oriundo de Río Cuarto ha mostrado mucha seguridad en el arco tombino.

Juan Strumia, el oriundo de Río Cuarto ha mostrado mucha seguridad en el arco tombino.

El arquero este miércoles habló con Ovación sobre este buen presente suyo y del equipo en la Primera Nacional: "Estoy contento por la continuidad que estoy teniendo, tratando de aprovechar esta chance y también de dejar todo por el bien de Godoy Cruz. Este es un puesto en el que hay que tener mucha paciencia y cuando te toca la chance hay que estar preparado. Estoy muy feliz en el club y cuando me llamaron para venir no lo dudé", reconoció el uno del Tomba quien ha mostrado grandes virtudes ocupando el lugar que era de Roberto Ramírez, un referente del Tomba.

La victoria ante Ferro en Caballito

"Fue un triunfo que necesitábamos mucho y lo pudimos lograr frente a un rival que está en la punta del grupo. Lo tomamos como un desahogo importante haber sumado los 3 puntos jugando fuera de Mendoza", aseguró el oriundo de Río Cuarto de 26 años que ha jugado desde el arranque en los últimos 3 partidos.

La palabra de Juan Strumia

El recorrido de Strumia en el fútbol

Juan Strumia habló sobre su recorrido en el fútbol y contó: "Empecé en Estudiantes de Río Cuarto, hice todas las divisiones inferiores en Belgrano de Córdoba donde estuve diez años, después volví a préstamo a Estudiantes y fui también a Chacarita"

Strumia se ganó un lugar en el Tomba.

Strumia se ganó un lugar en el Tomba.

Con respecto a los objetivos que se plantea para esta temporada, Strumia manifestó: "Lo que todos queremos es luchar para poder lograr el ascenso. Nos costó adaptarnos a la categoría, pero somos un equipo que se ha hecho muy fuerte de local y ahora pudimos lograr un triunfo de visitante que es muy importante".

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